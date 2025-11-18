お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（44）が17日放送のTBSラジオ「かまいたちのヘイ！タクシー！」（月曜後11・00）に出演し、妻に電話する場面があった。

この日、妻と友人家族と都内のラーメン店を訪れた際のエピソードを語った山内。テーブルには無料のトッピングが多く用意されていて「めっちゃいいやんと思った」と話した。

これに相方の濱家隆一は「そういうやつのアンチじゃなかったっけ？昔から言ってたやん。そっちが完璧に仕上げて、こっちが手を加えることのない状態で出してくれないと嫌やみたいな」と山内の料理へのこだわりを明かし、「変わったんですか？」と質問。山内は「私は使ってないです。一切使ってない」と主張した。

「そこまでして持論を守らなあかんか？持論守（じろんまも）やん」と疑う濱家。山内は「ジローラモみたいに言うな」とツッコミつつ、証明するために妻に電話をかけ始めた。

「俺トッピング入れてた？」と問うと、妻は「入れてなかった。一切入れてないね」。「俺基本、ご飯屋さん行った時、そういうの使わへんよな？」と確認すると、「使わないね」との言葉が返ってきた。

「な？」とドヤ顔の山内。濱家が「嫁ごと持論守やん。きついわ。何がええのそのキャラ。嫁まで巻き込んで」とイジると、山内は「キャラを守ろうとかじゃないねん」と苦笑した。