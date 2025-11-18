◇W杯欧州予選 オランダ 4―0 リトアニア（2025年11月17日 オランダ・アムステルダム）

オランダが2大会連続12度目のW杯出場を決めた。ホームで行われたG組最終戦でリトアニアに4―0で快勝。6勝2分けの勝ち点20で首位が確定した。

前半16分にMFラインデルスが先制点。後半13分にMFハクポがPK弾、2分後にMFシモンズ、さらに2分後にもFWマレンが立て続けにゴールを決めて一気に試合を決めた。

MFの司令塔フレンキー・デヨングは「ハーフタイム後の時間は観客にとって素晴らしかった。最終的には4―0は素晴らしい」と満足げ。本番を見据え「ここからが本当の仕事だ。できる限り改善して最高の状態でW杯に臨む」と意気込んだ。

【W杯出場を決めている国】

▼開催国＝米国、メキシコ、カナダ

▼アジア＝日本、イラン、ウズベキスタン、韓国、ヨルダン、オーストラリア、カタール、サウジアラビア

▼オセアニア＝ニュージーランド

▼南米＝アルゼンチン、ブラジル、エクアドル、ウルグアイ、コロンビア、パラグアイ

▼アフリカ＝モロッコ、チュニジア、エジプト、アルジェリア、ガーナ、カボベルデ、南アフリカ、コートジボワール、セネガル

▼欧州＝イングランド、フランス、クロアチア、ポルトガル、ノルウェー、ドイツ、オランダ