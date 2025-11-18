浮気性のイケメンコンサル男子が、彼女と“お試し破局”をした上で浮気OKの共同生活に参加。彼女が年下の俳優とデートしている動画を目にし、「人生初の嫉妬かもしれない」と心境を語った。

【映像】ショック受けた美人彼女のマッサージデート動画

ABEMA『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下す。2年ぶり、5シーズン目となる『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』には6組のカップル、男女計12名が参加。シーズン最長の20日間の共同生活を行う。スタジオ見届け人は陣内智則、前田敦子、藤田ニコルの3名。

タカマサ（31歳／コンサルタント）とレイナ（27歳／BAR経営）は、交際歴6ヶ月のカップル。タカマサの浮気をきっかけに本番組に参加し、関係を見つめ直すことになった。共同生活がスタートするや否や、レイナは同じチームの男性全員からアプローチを受け、モテモテに。共同生活9日目、レイナはシュウト（23歳／俳優）と新大久保の動物カフェでデート。さらにその後、ダイシロウ（30歳／エステティシャン）にエステをしてもらう場面もあった。

多くの男性から好意を寄せられるレイナだが、元恋人・タカマサとの復縁を望む気持ちも大きいようだ。2チーム合同でランチ会が行われた際、タカマサと2ショットをしたジュンナ（26歳／俳優）が「浮気しなかったらマジでいい人だと思う」と好印象を口にすると、レイナは「そうなの。それだけなの。それ以外大好き」と同意。事前インタビューの中でレイナは、この共同生活に参加することでタカマサに浮気される側の気持ちを知ってもらい、改心してほしいと話していたのだった。

そして迎えた共同生活9日目、ついにタカマサが「人生初の嫉妬」を自覚。そのきっかけとなったのは、新大久保の動物カフェでレイナとシュウトがイチャイチャしている動画だった。個人インタビューの中でタカマサは「レイナとシュウトくんが行った場所は、僕も『私はここが好き。一緒に来てくれる？』ってレイナから誘われて行った場所なので」と話し、自分も一緒に行ったことがあるレイナのお気に入りの店で、2人がデートしたことにショックを受けた様子。「ちょっとモヤモヤしたというか。人生初の嫉妬かもしれないですね」と苦笑していた。