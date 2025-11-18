2025年11月16日放送の『新婚さんいらっしゃい！1時間SP』に登場した俳優の川粼麻世（62）と花音（41）夫妻が還暦を過ぎて掴んだ幸せについて語った。長年の離婚裁判を乗り越えた川粼にとって、21歳年下の妻・花音さんは「何よりも大切な生き甲斐」となっているが、花音さんは夫の御年90歳の母・まさ子さんにも細やかな心遣いを見せており、その驚きの「郵送システム」が明らかになった。

【映像】お店の総菜みたい！妻が作った郵送した手料理

川粼の母・まさ子さんは、現在90歳でありながら、大阪府にある喫茶店で毎日お店に立っている。スタッフが訪れた際にも、颯爽と自転車に乗って登場するなど、非常に元気な姿を見せていたが。

花音さんは、90歳という高齢で火を使うのが危ないという理由から、まさ子さんのために手料理を定期的に送っているという。その方法は、花音さんが作った料理を「真空パックにして冷凍で大阪の実家に送ってくれる」というものであった。

花音さんが料理研究家としてプロ級の腕前を持つため、送られるお惣菜もレベルが高く、スタジオでは、藤井が送られた料理の写真を見て、「小松菜の煮浸し、ほら！」「すごい！」と感嘆。花音さんは「タンパク質と野菜と取れるように」と、栄養バランスにも配慮していることを明かした。真空パックにして冷凍することで、まさ子さんは「すぐチンして食べられる」状態になっている。

まさ子さんは、花音さんの献身的なサポートに深く感謝しており、花音さんが大阪の実家に来た際にも、「私の食べ物作ってちくれる」「当分食べられるように色々野菜やら煮物やら作ったりして置いてくれてはります。優しいですわな」感謝を示していた。