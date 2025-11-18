グラビアでもファンの目を奪う2人が揃ったとあっては、試合開始前から眼福だ。「大和証券Mリーグ2025-26」、11月17日の第2試合にはKONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）とBEAST X・中田花奈（連盟）が出場。人気女性選手が相次いで姿を見せると「かわいいは正義」「良いスタイルだ」と喜びの声が溢れた。

【映像】どっちも最高！高宮＆中田、グラビアでも人気の抜群スタイル

高宮はプロ雀士になってから、所属団体のカレンダー撮影をきっかけにグラビアの世界に。153センチと小柄ながらも、メリハリのついたスタイルが多くのファンを虜にしている。また中田は人気アイドルグループ・乃木坂46の元メンバー。キレのあるダンスパフォーマンスでも人気だったが、アイドル時代から時折披露してきたグラビアが、最近注目の的に。写真集も次々にヒットしている。

Mリーグだけでなく麻雀界全体を見渡しても最上位クラスに入る人気女流雀士の競演。先に中田、続いて高宮が入場してくるとファンから次々と喜びの声が集まった。なお試合は中田がオーラスに逆転を決めて個人3勝目をゲットし、高宮は3着でフィニッシュ。どちらも今期は堂々の個人プラスを叩き出しており、今後もさらなる出場機会、活躍の機会が訪れそうだ。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

