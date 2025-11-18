

（写真：buritora／PIXTA）

SNSで「いいね」がつくと嬉しくなり、もっと注目を集めたいという欲求が強まる──それは、脳内で報酬系が働いているからだ。承認欲求の中毒性が、やがて他人の評価を得ること自体を目的化させ、自己表現の軸を失わせる。脳科学の視点から、なぜ私たちは他者の注目を求め続けるのかを読み解きつつ、恩蔵絢子氏は、今求められるのは「人に合わせること」ではなく「人を理解すること」であるという。「NHKスペシャル」ほかで注目の脳科学者の最新刊『感情労働の未来』より、一部を抜粋・改稿して紹介します。

「いいね」には中毒性がある

注意が限られた資源だからこそ、私たちはそれを奪い合うことに必死になる。

SNSの投稿で「いいね」が一度つくと、もっと「いいね」が欲しくなってしまう。知らない人に自分の言いたいことが伝わること、他者が自分を認めてくれることは、実生活ではめったになく、それが起こると私たちはとてもうれしくなる。脳の中では、報酬系の神経伝達物質ドーパミンが放出され、強化学習の回路が回る。人間や動物は、ドーパミンが出ると、その前にやっていた行動をもっとやりたくなる。

一つの「いいね」がうれしくて、もっと「いいね」が欲しくなって、「いいね」がもらえる方法を追求していくうちに、とにかく人を驚かせ、なんでもいいから注意を得ることが目的となる。注意が貴重な資源だからこそ、それを奪い合う。手段を先鋭化し、いかに目立つかの争いになっていく。注意には中毒性がある。

現実では他者はそれぞれに忙しいのであり、あなただけに注意を向けることは不可能だ。だから他人と自分とを切り離すことが必要で、大事な人から注意をもらえたら、それもいつもではなくて肝心な時だけでも注目してもらえたら、とてもラッキーなことだ。私たちは人からいつも注目してもらわないといけないと勘違いすることがあるが、本当は僅かな注目でさえ私たちに与える安心感は非常に大きく、それが私たちの世界を冒険する勇気となる。

イギリスの児童精神医学者のジョン・ボウルビィの研究は、いつも一緒にいられるわけではないけれど、自分が本当に窮地に陥った時に、必ず自分を見てくれて、その人のところに戻れば大丈夫、という存在（これを「安全基地（secure base）」と呼ぶ）を持っている人、親や友人たちとそういう信頼関係が築けている人は、好奇心を持って新しいことに挑戦できると示唆している。

注目の「量」としては少なくても、信頼に足る濃厚な注目で、それによって安全基地を築けた人は、自分に世界から注目を集めることではなく、世界のほうに自分が興味を持つことができるのである。パソコンやスマートフォンの登場で24時間、一度も顔を合わせたことがない人とすらもつながっていられるようになったことで、無制限に「もっともっと」と欲しがることが可能な環境ができてしまった。

人々の注意を得ることが経済的価値になるという「アテンション・エコノミー」を予言したアメリカの認知心理学者ハーバート・サイモンは、注意とは自分の動機に合わせて思考の範囲を狭めるもの（bottleneck of human thought）と定義している。注目するというのは、他の可能性を排除して、それにばかり向かっていく力を持たせるものでもある。

広すぎる世界の中からやりたいと思ったことに注目して、高い目標を持ち、一歩ずつそこに向かっていくために計画を立てる。私たちの脳は、そのような生き方が可能なようにできてはいるのだけれども、そのような冒険は、質の良い注目を他者からもらって自分が安心できた経験がなければ難しい。安心できていない人は、傷つくのを避けるため、世界から引きこもる必要があったり、安心するためにまず他者の注目を得ることが目標になり、そこにばかり向かっていったりしてしまう。

人間が生きる動機は、誰かの注目を得たい、誰かの信頼を得たい、という他者に依存したところから、知らないことを知りたい、自分はこれが好きだから他者がなんと言おうとここでがんばりたい、という他者が全く関係なくなるところまで、幅広く発達させることができる。

バズるという強烈な快感

自分がいいと思うことと、他人がいいと思うことは、社会の感情規則に影響を受けている。とはいえ感情には個人差があり、100人いたら100通りであるはずで、一致しない可能性が高い。それゆえに自分がやりたいと思うことをやったり、その気持ちを表明したりすることには、他人との違いを主張することになるので勇気がいる。その勇気を与えてくれるのが、失敗しても私は味方だよとシグナルを出してくれる親や友人などの安全基地なのである。

ただ、安全基地があり、しっかり世界を探索できる人さえも使い方に戸惑うのがSNSというものだ。SNS上でバズるというのは、自分のいいと思うことを言ったら、世界のどこかで自分と同じように感じる人に届き、さらにそういう人がたくさんいたという、稀（まれ）な一致が起こった現象だ。

稀だからこそ、その快感は強烈で（何万もの人に対面世界で評価されることなどほとんどないだろう）、記憶に刻み込まれ、どんなことをしたら他人はいいと言ってくれるのだろうとそればかり求めていって、自分を失ってしまうことがある。むしろ「いいね」がもらえないことに痛みを感じるようになる。

「他人からの承認」という強烈な快感のあとには、薬物のような禁断症状がやってきて、果てしなく承認を求めて疲弊する可能性がある。SNSは依存的なメディアなのである。

「人にあわせる」のではなく、「人を理解する」

「感情労働」という概念は、1983年、社会学者のアーリー・ラッセル・ホックシールドが提唱した概念で、ホックシールドは企業の規則に自分の感情を従わせることによって、自分を見失ってしまう可能性を指摘した。もしかすると今日ではSNSなどで、他人の承認をもらうために自分の感情をみんなに受け入れられるものに合わせていってしまうことが、現代の見直されるべき感情労働なのかもしれない。





何か自分の興味のあることをがんばって、それで人から承認されることはうれしいことだが、承認自体が目的になることはあやういことだ。「一度尺度が目的になると、それはもはや良い尺度とは言えなくなる」という法則は「グッドハートの法則（Goodhart’s law）」と呼ばれる。イギリスの経済学者チャールズ・グッドハートが、1975年にイギリスの金融政策に関する論文で提唱した法則である。今に当てはめると、例えば、良い商品が作りたいと思ってその商品が売れたりすると、売上という尺度だけが重要視され、売れる商品だけが作られて良い商品から離れていってしまう、という場合がそうである。

SNS上の「いいね」を気にすることは、それぞれの人をただの数に変換することだ。数だけが重要視されると、やはり悪い影響があるのかもしれない。数だから相手の人格を気にしない。生身の人間には良いところも悪いところもあるはずだけれども、便利なところだけでつながって、その人の悪いところがでてきたら、ブロックなどして切り捨てる。人間を狭いものとして（役に立つか立たないかだけで）扱って、相手を便利にコントロールできるような感覚を持ってしまうかもしれない。また自分が人間をそのように扱うことによって、実は自分も誰かにとっての数になり、私たちは前よりいっそう不安や孤独を感じることになっているのかもしれない。

大切なのは「人にあわせる」ということと「人を理解する」ということには、大きな違いがあるということだ。他人の感情を大切にし、かつ自分の感情も大切にする。そういう新しい感情労働のあり方を、脳の使い方を工夫することによって、私たちは可能にすることもできる。「感情的知性」を磨くことによって、私たちはIQやわかりやすく言葉で説明できる能力などだけで評価される時代を終わらせ、全人格を取り戻すことができるかもしれないのだ。

（恩蔵 絢子 ： 脳科学者）