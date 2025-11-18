高市総理の台湾有事に関する国会答弁に、中国側が反発を強めている。南アフリカで22日から開かれるG20サミットで高市総理と中国・李強首相の会談が開かれるかがひとつの焦点だが、中国外務省は会談を否定した。

18日午前の木原稔官房長官の会見で、記者が「中国外務省は李強首相がG20サミットで高市総理と会談する予定はないと早い段階で明言している。中国側と首脳レベルでの接触を働きかける考えはあるのか？対話継続の機会をどう確保していくのか？」と質問。

木原官房長官は「G20首脳会議の機会に行う各国とのバイ会談についてのご質問ですが、何ら決まっていることはない。そのうえで日中間のさまざまな対話を行うことについて、日本側はオープンであるということは申し上げておく」と答えた。

今のような状況下で、日中が首脳レベルで対話することの意義を問われると、「日中間のさまざまな対話を行うことについて、日本側はオープンな姿勢であるということは申し上げておく」と繰り返した。

日本側はオープンだが、中国側の反発の姿勢が強く、関係改善の見通しが立っていない状況だ。

外務省の金井アジア大洋州局長が中国を訪問し、本日中国と局長級協議を行う見通しとのことについて聞かれると、「日中間では日常的にさまざまなレベルでやり取りを行っております。今回の日中アジア局長協議は定期的に相互に実施しているものであって、前回は日本で開催したことから今回は北京で開催することになったということであります」と答えた。

