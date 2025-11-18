彼氏と長く付き合ったのに、浮気が原因で別れるなんて悲しいですよね。ただ彼女の想いとしては、悲しみよりも怒りの感情のほうが強くなるようで……？ 今回は、10年付き合った彼氏に浮気された彼女が最後に復讐して大ダメージをくらわせた話をご紹介いたします。

旅行をキャンセル

「彼氏と付き合って10年。そろそろ結婚かな、と思っていた矢先、彼氏の浮気が発覚しました。10年も付き合ったのに浮気が原因で別れるなんて、すごく虚しかったしショックでした。そして同時に怒りも込み上げてきたため、なにか仕返しをして別れることを決めたんです。

彼氏に『10年記念で旅行に行こうよ』と誘い、高級リゾートホテルに泊まるのはどうかと打診しました。すると彼氏はスマホを見ながら適当な返事をするだけ。どうせ浮気相手とLINEをしているんだろうけど、そんなことはもはやどうでもいいので、彼氏の許可をとった上でホテルの予約をし、お金は彼氏が全部払うと言ってくれました。

そして旅行の前日に、私は彼氏に別れを告げて、当然旅行もキャンセルすることに。でもすでにキャンセル料が100%発生する状態だったので、彼氏はホテル代や航空代などが全部パーになっていました。しかもホテルは1泊何十万もする高級ホテルなので、彼氏の給料3か月分くらいの金額です。彼氏はブチ切れてきたけど『浮気相手と泊まれば？』と言ってLINEをブロックして縁を切りましたよ」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ 10年も付き合って浮気だなんて最低ですよね……。怒りをぶつけるための方法は、金銭的なダメージをくらわせることくらいしかないかもしれません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。