【ホラー】怖い話をすると現れる謎の女性、そして廃墟に溢れる大量の″何か″!?身の毛がよだつホラーレポ漫画
「私の話しました？」怖い話をしていると、突然現れた女性。そして「ああああああああ！」と意味不明な叫び声をあげ始める…しかし、怖いのはそこではなかった!?驚きのホラー展開に5.6万件を超える「いいね」と大きな反響コメントが寄せられているスズキダイチ(@chixida1106)さんの漫画「この話は作り話です 実在の人物、団体、事件とは一切関係ありません」。今回、スズキダイチさんに制作のきっかけや見どころについて話を聞いた。
普段は二次創作やパロディ、コメディ作品を多く手がけているという漫画家・スズキダイチさん。本作「この話は作り話です 実在の人物、団体、事件とは一切関係ありません」について、「"モキュメンタリーを漫画ではどう表現するのか？"に挑戦した、実験的な要素の強い漫画だと私は思います」と語る。
ドキュメンタリーを装ったフィクション×ホラー、"ホラーモキュメンタリー"は、ホラー作品のジャンルの1つ。今までホラーモキュメンタリー作品として話題にあがるのは映画などの映像作品や小説などの文章作品などが多かったという。スズキさんの「では、漫画だったら？」という思いつきともとれる制作のアイデアから、本作は生まれたのだろう。
「自分はフェイク作品をつくるうえで、フェイク元のジャンルと大きく離れないように心がけています」とこだわりを教えてくれたスズキさん。本作では「最初に怖い話を聞きにいったレポ漫画であること」、「ジャンルはホラーであるということ」をまず、明示したという。そしてタイトルでもある"この話は作り話です"という、ある意味本作の象徴となった注意書きを最初の1ページ持ってきた構成に対しては「最近Xに投稿される漫画の傾向として、インパクトが強く、印象に残る1ページを最初のポストに載せてサムネイルにするのが流行りで、この漫画もそれに則った次第です」と戦略的な意図もあったと話す。
思わずクリックしてしまう作品構成、そして単なるホラーレポ漫画だと思って読み進めると危ない、"本当の恐ろしさ"がそこにはある。
