OS王者の牙城を崩せるか？

ついに2025 年10月14日にサポートを終了したWindows 10。Windows 11をサポートしないPCを使っているユーザーは、今まさに岐路に立たされているところでしょう。

今そんなユーザーに残されている選択肢は、MacOSまたはLinuxに乗り替える、あるいは新しいPCを購入するかです。いずれにしてもコストはかさんでしまいます。 そんな状況に、Zorin OS（ゾーリンオーエス）が助け舟を出すかのごとく颯爽と登場しました。

Zorin OSが先手を打つ

Image: Zorin OS / YouTube

Zorin OSというOSの選択肢をご存じでしょうか？ Zorin OSはUbuntuをベースとするLinuxディストリビューションです。

Zorin OSは、Zorin OS 18をWindows 10のサポート終了日と同日にリリースしました。Zorin OSグループによれば、リリース後わずか2日で10万回以上のダウンロードがあったと明らかにしています。これはZorin OS史上最大であり、Xにおいてダウンロードの72％がWindowsマシンからだったと報告しています。

OSを切り替えるには、今がそのときかも

Image: Zorin OS / YouTube

今までスタンダードであり、デフォルトでWindowsを使い続けてそのままなんて人、多いのではないでしょうか？ Linuxにはソフトが少ないと言われていますが、ソフトウェアのWineを使えばWindowsアプリを動かすことが現代ではできるんです。

さらにLinuxが難しいというイメージも過去の話。案外そんなことはなく、WindowsやmacOSと同じような難易度で使うことができます。

つまり何が言いたいかというと、Windowsを使える人なら、Linuxも使えるし、Windows 10のサポートが終了してWindows 11に対応しないPCを持ち続けたいなら、Linuxが絶好の選択肢じゃないか。ということなんです。

無料で試せるという強み

Image: Zorin OS / YouTube

最悪のケース、違うOSの機種を買ったけれど使いにくくて、やっぱりWindows 11のPCを結局買い直す…なんてことがZorin OSでは起きません。

それは無料で始められるから。Zorin OSが合わなかったとしても、新しいWindows 11搭載PCを購入するのは元々必要だったこととポジティブに考えて、実際に試してみてなじむことができれば出費なしで済ませることができます。合わなければ、その時点で新しいPCを買えばいいだけです。

そして古いPCにZorin OSを残しておけば、2台目のPCとして活用なんてことができます。こう考えると導入してみるハードルがグッと下がりませんか？

そしてここまでご紹介してきたZorin OSの画像の数々…UIがめちゃきれいじゃないですか？ それだけで使ってみようかな…なんて思わせてくれます。あとは使いやすさですね。実際のところはどうなのか。無料だしちょっくら使ってみますか。

Linux Ubuntu OS 起動可能なUSBフラッシュサムドライブ 4,795円 Amazonで見る PR PR

Source:ZDNET, Zorin OS(1, 2)