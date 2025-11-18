Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramストーリーズを更新。向井康二と森崎ウィンがW主演を務める映画『（LOVE SONG）』を鑑賞したことを報告した。

■阿部亮平「あったかくて素敵でした」「副音声めっちゃ面白かった」

劇場のポスターを背景に、入場者特典のしおりと自身のアクリルスタンドを手にした写真を公開し、「先週、観れたよ～」「あったかくて素敵でした」と感想を綴った阿部。

さらに、向井と森崎が本編を一緒に観ながら撮り下ろしたという副音声について「副音声めっちゃ面白かった」と触れるなど、作品と主演メンバーへのあたたかな寄り添いが伝わる投稿となった。

■向井康二も「あべちゃんありがとう！！」と反応

この投稿には向井康二本人も即反応。阿部のストーリーズを引用しながら「あべちゃんありがとう！！」と大きなメッセージを添え、感謝の思いを伝えた。

メンバー同士の温かなやりとりに、SNSでは「メンバー愛が尊い」「優しい世界」「あべこじの関係性が素敵すぎる」「こうじも喜んでてほっこり」「やっぱ阿部大先生しか勝たん」「信頼と実績の阿部くん」といった声が寄せられている。

