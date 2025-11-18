11時の日経平均は877円安の4万9446円、ＳＢＧが203.56円押し下げ 11時の日経平均は877円安の4万9446円、ＳＢＧが203.56円押し下げ

18日11時現在の日経平均株価は前日比877.79円（-1.74％）安の4万9446.12円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は410、値下がりは1127、変わらずは71と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は203.56円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が121.33円、フジクラ <5803>が35.93円、ファナック <6954>が28.08円、ＴＤＫ <6762>が27.07円と続いている。



プラス寄与度トップは塩野義 <4507>で、日経平均を4.46円押し上げている。次いでアステラス <4503>が3.43円、電通グループ <4324>が3.14円、良品計画 <7453>が3.01円、富士電機 <6504>が2.54円と続く。



業種別では33業種中31業種が下落し、上昇は陸運、医薬品の2業種のみ。値下がり1位は非鉄金属で、以下、情報・通信、機械、電気機器、銀行、石油・石炭と並ぶ。



※11時0分13秒時点



