¼«Å¾¼Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¶¿¸¶µ±µ×¤¬£¸¶¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ÖÆ´¤ì¤¿À¤³¦¤ÇÁö¤ì¤ë¡×
¡¡Ä°³Ð¾ã³²¼Ô¤Ë¤è¤ë¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÅìµþÂç²ñ¡×¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¶¨»¿¡Ë¤ÏÂè£³Æü¤Î£±£·Æü¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÇºÇ½é¤Î¼ïÌÜ¡¢ÃË½÷¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤Ï¶¿¸¶µ±µ×¡ÊÆóÍÕ²°¡Ë¤ÈÆ£ËÜÏ»»°»Ö¡ÊÅìµþßÉ´ï¡Ë¤¬·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢¶¿¸¶¤¬½à¡¹·è¾¡¡¢Æ£ËÜ¤¬£±²óÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ÅÄÃæ¹ÒÂÀ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤ÈÁáÀ¥·ûÂÀÏº¡ÊÆüËÜ¤í¤¦¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¶¨²ñ¡Ë¤ÏÍ½ÁªÇÔÂà¡£½÷»Ò¤ÏäÂ¸¶Í³²ÃÍø¡Ê£Ó£ð£å£å£å¡Ë¤¬·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£±²óÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
Ì´¤Î¸ÞÎØ²ñ¾ì¡ÖÁ´¤Æ³Ú¤·¤à¡×
¡¡ÆüËÜ½é³«ºÅ¤Î¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¼«Å¾¼Ö¤Ï¡¢£²£°£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤¿ÀÅ²¬¸©°ËÆ¦»Ô¤ÎÆüËÜ¥µ¥¤¥¯¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¤¬²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤ÉñÂæ¤Ç¶¿¸¶¤¬¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾Àþ£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¿¥¤¥à¤ÇÁè¤¦Í½Áª¤Ï£´£´¿ÍÃæ£±£°°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¡££µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÄ¹ºÙ¤¤±ß·Á¥³¡¼¥¹¤òÌó£²¼þ¤¹¤ë£±ÂÐ£±¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢£±²óÀï¤Ç¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÁª¼ê¤òÀè¹ÔÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤ÇÇË¤ê¡¢£²²óÀï¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÃæÎ©Áª¼ê¡×¤ò¥´¡¼¥ë´ÖºÝ¤ÇµÕÅ¾¡£Áê¼ê¤ÎÇØ¸å¤Ç¸þ¤«¤¤É÷¤òÈò¤±¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£
¡¡µþÅÔ»Ô½Ð¿È¡£¹â¹»¤«¤é¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤ò»Ï¤á¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÁáÀ¥·ûÂÀÏº¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢ºò²Æ¤Ë¥Ç¥ÕÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÄ©Àï¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö¥Ç¥Õ¤Î¼«Å¾¼Ö¤Ç¤Ï²»¤Ç¾ðÊó¤òÆÀ¤ëÂå¤ï¤ê¤ËÌÜ¤Ç´Ñ»¡¤¹¤ë¡£¡Ê½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡ËÃæ¹ñ¤ÎÁª¼ê¤Ï¤è¤¯ËÍ¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¥Ç¥Õ¤Î¥ì¡¼¥¹ÆÃÍ¤Î¶î¤±°ú¤¤ÎÆñ¤·¤µ¤â¼Â´¶¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÏÊ£¿ô¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¡£¡ÖÆ´¤ì¤¿À¤³¦¤ÇÁö¤ì¤ë¡£¡Ê½Ð¾ì¼ïÌÜ¤ò¡ËÁ´¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¡£¤µ¤é¤Ë³èÌö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¡Ê¾¾ËÜ¿µÊ¿¡Ë