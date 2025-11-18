兵庫県の斎藤元彦知事が昨年１１月の知事選で再選されてから、１７日で１年が過ぎた。

内部告発問題を調査した県の第三者委員会は今年３月、県の対応の違法性を指摘したが、斎藤氏は「対応は適切」と一貫して主張している。昨年９月に斎藤氏へ不信任決議を突きつけた県議会との溝は埋まっておらず、問題の責任を取って辞職した副知事の後任が決まらないなど、課題は残っている。

繰り返す言葉

「（第三者委の指摘は）しっかり受け止める。議会とは、これからもコミュニケーションを密に図っていく」。斎藤氏は１７日、県庁で記者団にこれまでと同様の言葉を繰り返した。

内部告発問題を巡っては、今年３月に第三者委が斎藤氏による１０件のパワハラを認定し、県の対応は違法だったと指摘。５月には別の第三者委が、前総務部長が内部告発者の私的情報を県議へ漏えいしたと認定し、斎藤氏らの指示だった可能性が高いと指摘した。

９月議会では、議員から「調査結果を受け入れないなら意味がない」「過ちを認め、ただすことが為政者の責務だ」との指摘が相次いだが、斎藤氏は「真摯（しんし）に受け止める」「指示はしていない」などと答弁した。

山口晋平議長は１０月２２日の閉会あいさつで、「議論が深まらなかったのは、決して本意ではない」と異例の苦言を呈した。

県議会は昨年９月、斎藤氏に対して全会一致で不信任を決議したが、斎藤氏は同１１月の知事選で再選された。読売新聞社が今年７月の参院選投開票日に兵庫選挙区で実施した出口調査では、斎藤氏を「支持する」が４６％、「支持しない」が５０％と割れた。

議会でも各会派の足並みはそろっておらず、２度目の不信任決議への動きは出ていない。ある県議は「昨年の不信任は早すぎたという反省があり、今拙速な行動には出られない」と話す。

斎藤氏は今月４日、懸案だった県庁舎の建て替え計画について、県の実質的な負担を約５６０億円とする基本構想案を発表した。記者会見では「元々のプランは現在の価格で１０００億円超。見直したことを県民に理解してもらいたい」と胸を張った。

井戸敏三前知事時代の２０１９年に事業費約７００億円とする案が示されたが、その後の資材価格の高騰で、約１０１０億円かかる見込みとなった。斎藤氏は昨年の知事選で「５００億円前後にする」と訴えていた。

課題

一方で、積み残されたままの課題もある。

内部告発問題の責任を取って昨年７月に辞職した片山安孝前副知事の後任は１年以上空席となっている。ある県幹部は「混乱が続く状況では誰も副知事になりたがらないだろう」と話す。副知事はもう一人いるが、元々２人で分担していた仕事を１人で担っており、部局からの説明は重要な案件に限り、一部の行事を部長に代理で出席してもらって対応しているという。

大阪府との連携強化のため、２１年に設立された「兵庫・大阪連携会議」は、内部告発問題が起きて以降、開かれていない。

県は万博期間中、会場に向かうバスが出る同県尼崎市内の駐車場隣にイベント会場「ひょうご楽市楽座」を開設したが、来場者は１日平均２１００人と目標（３０００人）を下回った。

県幹部は「万博期間中に大阪と綿密に連携できなかったのは痛かった」と話す。

斎藤氏は今月１４日、読売新聞などのインタビューで、「漏えいに関する問題はこれまで申し上げている通り、指示していないという認識に変わりはない」とし、連携会議については「（大阪府の吉村洋文知事と）お互いちょっと多忙になっているが、引き続き適切に対応していきたい」と述べた。

片山善博・大正大特任教授（地方自治）の話「知事が第三者委の指摘を受け入れない姿勢を貫けば、組織は正常な運営ができなくなる。議会側は間違いを認めない斎藤氏の姿を見せて県民の判断材料にしてもらうためにも、問題点をしっかり追及していくべきだ」

ＰＲ会社不起訴を巡る申し立て受理

昨年１１月の兵庫県知事選で選挙運動の対価をＰＲ会社に支払ったとして公職選挙法違反（買収など）容疑で告発された斎藤元彦知事の不起訴（嫌疑不十分）処分について、神戸第１検察審査会が、告発した郷原信郎弁護士らの審査申し立てを受理した。郷原弁護士が１７日、明らかにした。受理は１５日付。