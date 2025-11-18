“解散風”報道も出るも…高市首相を悩ます「葛飾区議選の誤算」と永田町の“温度差”

〈サナエ劇場で自民圧勝〉の報道も

10月21日に憲政史上初の女性総理となった高市早苗（64）内閣の直近支持率は65％ほど。発足時直後としては石破茂（68）内閣の46％、岸田文雄（68）内閣の49％を上回る、歴代７番目の水準だという。

もともと保守層から人気があったが、就任後は“右寄り”の言動は抑え気味。10月下旬に来日したドナルド・トランプ米大統領（79）を歓待した際には、腕を組んだり、在日米兵の前で拳を突き上げて飛び跳ねるような仕草も。トランプ大統領もすっかり高市首相のことを気に入ったという。

とはいえ、自民党は依然として少数与党のまま。日本維新の会と連立政権を組んではいるものの、議員定数の削減を巡ってはすきま風も吹き始めており、いつ解消となるかわからない。そこで浮上しているのが、“高市人気”を背景にした解散総選挙だ。

ある政界関係者を取材すると、

「来年１月に解散総選挙に打って出るのではないか、という話が広がっている。高市首相が“師”と仰ぐ故安倍晋三元首相は高い支持率を背景に選挙では無類の強さを誇った。自民党だけで単独過半数を取れれば、政策実現もしやすい。野党がもたついている今こそがチャンスと、首相にけしかけている議員もいる」

と話す。

政党支持率も後押しする。毎日新聞が10月に実施した全国世論調査では、自民の支持率は前回の９月調査から７ポイント増の26％に上昇。20％台を回復したのは９ヵ月ぶりだという。

一方、国民民主は前回比５ポイント減の５％と半減。首班指名選挙を巡る玉木雄一郎代表（56）の優柔不断な対応が響いたとみられる。野党第１党の立憲民主党も前回から２ポイント減の７％。自民と袂を分かった公明党は２％で変わらず、参政党は５％で、前回から３ポイント下がった。

「毎日新聞を真に受けるなら“自民１強”ということになる。これも解散総選挙に舵を切る強調材料になる」（同・政界関係者）

11月13日発売の『週刊文春』は年明け早々の総選挙を見越して「衆院選当落予測」を掲載。大見出しは

〈サナエ劇場で自民圧勝〉

だった。このようにマスコミ報道では、解散風が吹き始めているように思えるのだが……。

ここにきて“誤算”も生じてきた。

11月９日に投開票された東京都葛飾区議会議員選挙の結果だ。同日行われた区長選では自民と公明の推薦を受けた現職の青木克徳氏が下馬評どおり再選。投票率は40.35％（前回44.02％）だった。

問題は区議会議員選挙のほうだ。トップ当選したのは参政党の菅野勇人氏で7667票を獲得。自民は擁立した17人のうち７人が落選し、当選者数は前回から２議席減の10にとどまった。全国紙政治担当記者は次のように分析する。

「高市首相の人気は高いが、自民党への不信感は拭えていないということ。“高市旋風”の恩恵を期待していた党は大誤算だろう。いま総選挙となれば案外な結果に終わる可能性もある。自民党の選対は作戦を練り直すハメになった」

同時に参政党の勢いが一過性のものではないことも証明された。立憲の安住淳幹事長（63）は11月11日の記者会見で葛飾区議選に触れ

「参院選と情勢は何ら変わっていない。高市政権ができても参政党の勢いが強くて、自民党はあてにしただけの議席を獲得できなかった」

と分析した。

「10月26日投開票の宮城県知事選では、自民党元参院議員の和田政宗氏（51）を参政党が全面支援し、現職の村井嘉浩知事（65）に１万6000票差まで迫った。仙台などの都市部では和田氏の得票率のほうが上回っていた。総選挙になれば主に東京選挙区で参政党が猛威をふるう可能性がある。現有３議席を大きく上回るのは確実で、参政党が衆参両院で影響力を増すことになる」（同・全国紙記者）

高市首相は解散について

「今は考えてる余裕がない」

と言葉を濁している。

実際に永田町では、“解散風”が吹いているのだろうか……。そこで本サイトは、政治評論家・有馬晴海氏に話を聞いた。

「永田町では、解散という雰囲気は感じられません。マスコミは解散を騒ぎ立てていますが、冷めたものですよ。今は景気対策が最重要課題ですから、それをせずに解散となれば、高市内閣は国民から批判されるでしょう。葛飾区議選では参政党の“熱”がまだ冷めていないことが分かった。ただ、自民党はそれほど参政党に怖さは感じていないようです。それよりも、連立を離脱した公明党の動きのほうが気になるところでしょう。立憲民主党と選挙協力をすることになれば、自民党は大惨敗する可能性も出てくる。このような不確定な要素が多い中で、なかなか解散は打てないでしょう」

久々に自民党にとっては明るい兆しが見えてきた高市内閣。じっくり景気対策を行うのか、それとも解散という大バクチを打つのか――。