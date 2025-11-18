コロコロチキチキペッパーズのナダルが１７日、日本テレビ「大悟の芸人領収書」で、一人娘を育てる苦労を吐露した。

ナダルは８３９３円の領収書を提出。「僕の子どもがつらい思いをしないために、僕が変装するための帽子」というと、大悟は「もう、承認してやるよ」とすでに同情。

ナダルは「ぼくの娘に産まれた瞬間に、ちょっとつらいんですよ」と言い、小学生の娘は「今のところは深い部分は一切見せてない。家で関西弁は一切しゃべらない。全部標準語」と、父の関西弁はまったく引き継がず。しかもナダルのことは「ダディ」と呼んでいることも明かした。

嫌われキャラとしての地位を確立していることから「僕の情報はシャットアウト。テレビは見せない」といい「ＹｏｕＴｕｂｅで切り抜き貼られてるが、エグいデジタルタトゥー」と熱弁。そのため「より良い環境で育てたいので幼稚園受験させた」「小学校も私立」とお受験させたと明かした。

一方で、一歩外に出れば「タクシーに乗っているだけで、外から一般の人が『降りろ！』って。降りるわけない」「劇場でも５歳の子に『これがお笑い？』って」など、酷い言葉を浴びることも多いことから「娘がそれを見たらどう思いますか？この状況だけは絶対にさせたくない」と父の顔。「それを守る為の帽子です」と訴えると、大悟は即承認。隣に座る土田晃之も「承認されなかったら俺が買ってた」と同情されていた。