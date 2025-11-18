ガザ地区に近いイスラエル・ネゲブ砂漠にある拘束施設＝1月10日/Mostafa Alkharouf/Anadolu/Getty Images

（CNN）イスラエルに拘束されて死亡したパレスチナ人は2023年10月以降、少なくとも98人に上るという報告書を、イスラエルの人権団体が発表した。パレスチナ自治区ガザ地区で拘束されたまま行方不明になっている人も多数いることから、実際の死者はこれよりもはるかに多いと推測している。

報告書はイスラエルの人権団体「人権のための医師団・イスラエル（PHRI）」がまとめた。イスラエルの公式統計や情報公開請求を通じて入手した情報などを、検視記録や家族・弁護士からの聞き取り、留置されているパレスチナ人の証言、他の人権団体の情報などと照らし合わせて検証している。

PHRIによると、イスラエルに拘束されて死亡したパレスチナ人は、身体的暴行や治療を受けさせてもらえなかったことが原因で命を落とした。

23年10月に戦争が始まって以来、46人がイスラエルの留置施設で死亡。少なくとも52人（全員がガザ出身）はイスラエル軍に拘束されて死亡した。

「ガザでイスラエル軍に拘束されたパレスチナ人数百人は今も安否が分かっておらず、実際の死者の数はここで記録された人数を大幅に上回ると思われる」とPHRIは述べている。

PHRIのコーディネーター、オネグ・ベン・ドロール氏は、「前例のない数のパレスチナ人が、過去2年の間にイスラエルに拘束されて死亡した。拷問や治療を怠ったことが死因だった明らかな証拠があり、拘束したパレスチナ人を死亡させるイスラエルの意図的な政策を指し示している」と指摘する。

今回の報告書は、パレスチナ人が起訴されることも裁判を受けることもなく留置される「治安囚人」の実態を浮かび上がらせている。

死亡したパレスチナ人のうち73人は身元が判明した。このうちガザのシファ病院の整形外科部長だったアドナン・ブルシュ医師（53）は刑務所で「身体的虐待」を受けた形跡があったことが、一緒に留置されていた人の証言で明らかになった。検視記録によると、17歳のワリド・ハリド・アフマドさんは、長期にわたる栄養失調のために死亡した。

PHRIは、極右のイタマル・ベングビール国家安全保障相が「イスラエルの刑務所にいるパレスチナ人の状況を故意に悪化させた」として非難している。

ベングビール氏は過去に「刑務所の状況は抑止力を高める」と発言していた。

パレスチナ人の死亡はイスラエル国内のほぼ全刑務所で起きており、「イスラエルの留置施設で続くそうした殺害の性質や組織性がさらに裏付けられた」と報告書は結論付けている。

報告書によると、イスラエルの留置施設で死亡したパレスチナ人のうち、17人はガザ出身、26人はイスラエルが占領するヨルダン川西岸の出身で、3人はイスラエルの市民権を持っていた。イスラエルの留置施設では平均で毎月2人のパレスチナ人が死亡している計算になり、死者の数は時の経過とともに確実に増えていることがデータで裏付けられた。

PHRIは今年、イスラエルの人権団体ベツェレムに加わり、イスラエルがガザで行っている行為を「ジェノサイド（集団殺害）」と断じていた。