【GU × ハリポタ】待ってたーーーッ！ 可愛さ100点♡「新作コラボアイテム」

小説や映画で夢中になった人も多いであろう「ハリー・ポッター」。そんな、ハリー・ポッターとのコラボコレクションが、【GU（ジーユー）】からいよいよ発売に！ デイリーに使えそうなカーディガンやパーカに加え、ファンにはたまらないデザインのバッグなど、見逃せないアイテムが登場する模様。2025年11月21日（金）に、GU店舗や公式オンラインストアで販売開始予定とのことで、今のうちにチェックしてみて。

カラーリングがかわいい！ あの菓子店がモチーフ

【GU】「クルーネックカーディガン Harry Potter」\2,990（税込）

公式オンラインストアによると、「作品でおなじみのホグワーツ魔法魔術学校の生徒たちに大人気のハニーデュークス菓子店をデザインに取り入れた」というカーディガン。ハニーデュークスの店内を彷彿とさせるピンクとグリーンのアクセントカラーに加え、ロゴがあしらわれたワッペンがファンにはたまらないかも。身頃と袖はベーシックなネイビーなので、大人可愛く着こなせそうなところも嬉しいポイントです。

デイリーに着こなすならこれ！

【GU】「ヘビーウェイトスウェットパーカ Harry Potter」\2,990（税込）

「ハリー・ポッターは大好きだけど、さりげなくコーデに取り入れたい……」という人に、チェックしてほしいのがこちらのパーカ。落ち着いたダークグレーに、ちいさくプリントされたハニーデュークスのロゴが主張しすぎず大人でも臆することなく着られるかも。公式オンラインストアによると、「膨らみのある裏起毛のヘビーウェイトスウェット」とのことで、冬まで長く愛用できそう。

ガーリーな配色とビーンズ型に心ときめく

【GU】「ミニバッグ Harry Potter」\2,490（税込）

こちらも、ハニーデュークス菓子店をモチーフにしたミニバッグ。作品に登場するお菓子、「バーティー・ボッツの百味ビーンズ」のパッケージをイメージしたデザインは、パッと目を引くカラーリングで思わず手に取りたくなるかも。百味ビーンズそのもののようなシェイプやカラフルなチャームなど、作品の世界観を感じられるディテールがふんだんに盛り込まれています。

蛙チョコレートのパッケージもバッグに！

【GU】「ミニバッグ Harry Potter」\2,490（税込）

なんと、「蛙チョコレート」がデザインに落とし込まれたミニバッグも登場。公式オンラインストアによると「ハニーデュークスで人気のお菓子、蛙チョコレートのパッケージのミニバッグ」なのだそうで、手に取るだけでワクワクしそう。ファンタジックなイラストに加え、蛙のチャームがキュートです。持っているだけで、作品に入り込んだような気分になれるかも。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：M.yabu