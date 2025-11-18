¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥×¥ê¡¼¥º¡×ÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤éËí¸µ¤Ë¶§´ï¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤¬¡Ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó2³¬¤Ç¤â¶¯Åð¤Ë½±¤ï¤ì¤ëà¶²ÉÝá
20Âå½÷À¤Î¿²µ¯¤¤ò½±¤Ã¤¿à¶²ÉÝá
¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥×¥ê¡¼¥º¡×
ÁáÄ«¡¢ÌÜ³Ð¤á¤¿¤éËí¸µ¤Ë¶§´ï¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤¬¤¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¶¼¤µ¤ì¤¿¤éÃ¯¤·¤âÇØ¶Ú¤¬Åà¤ë¤À¤í¤¦¡£
11·î10Æü¤ÎÄ«¡¢¿·½É½ð¤«¤éÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤ÎËñÅÄ¥¢¥·¥å¥é¥ÕÂçÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê24¡Ë¡£ÇØÃæ¤Þ¤ÇÆÏ¤¯Ä¹È±¤ò¥É¥ì¥Ã¥É¤Ë¤·¤¿ËñÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ºÙ¿È¤Ê¤¬¤é190Ñ¤Ï¤¢¤í¤¦¤«¤È»×¤ï¤ì¤ëÄ¹¿È¤À¡£Éô²°¤Ë¿¯Æþ¤µ¤ì¤¿½÷À¤Î¶²ÉÝ¤¬¤¤¤«¤Ð¤«¤ê¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£
ËñÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï·Ù»ëÄ£¹ñºÝÈÈºáÂÐºö²Ý¤Ë¶¯Åð¤È½»µï¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£10·î10Æü¸áÁ°£µ»þ40Ê¬¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶èÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó£²³¬¤Î°ì¼¼¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢½»¿Í¤Î20Âå½÷À¤Ë¶§´ï¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¼¨¤·¤Æ¸½¶â¤ª¤è¤½£²Ëü3000±ß¤òÃ¥¤Ã¤¿ÍÆµ¿¤À¡£
¡ÖËñÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó£±³¬¤Î¥´¥ß½¸ÀÑ½ê¤«¤é£²³¬¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢Ìµ»Ü¾û¤ÎÁë¤ò³«¤±¤Æ¼¼Æâ¤Ø¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À¤ÏÈï³²Ä¾¸å¤Ë¼«¤é110ÈÖÄÌÊó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£½÷À¤ÈÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢»ö·ï¤Î¿ô»þ´ÖÁ°¤«¤éËñÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬¸½¾ì¼þÊÕ¤ò×Ñ×Ë¤¹¤ë»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï·×²èÅªÈÈ¹Ô¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÈ¹Ô¸å¤Ë¤Ï°áÉþ¤òÃåÂØ¤¨¤ÆÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤¿·ÁÀ×¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ËñÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£·Ù»ëÄ£¤ÏÍ¾ºá¤Î²ÄÇ½À¤â»ëÌî¤ËÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î»ö·ï¤ÇËñÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï£²³¬¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤ÎÌµ»Ü¾û¤ÎÁë¤«¤é¼¼Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÉÈÈ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¾¾´Ý½ÓÉ§»á¤Ï¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î£²³¬°Ê¾å¤Ë½»¤à¿Í¤Ï¡¢£±³¬¤¸¤ã¤Ê¤±¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤«¤éÁë¤ò³«¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤òÁÀ¤¦¶¯Åð¤ä¶õ¤Áã¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡££²¡Á£³³¬¤¯¤é¤¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ê¤É¤«¤é¸«¤ë¤ÈÁë¤¬Ìµ»Ü¾û¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÉÈÈ¥Õ¥£¥ë¥à¤ÈÊä½õ¾û¤ÇÂÐºö¤ò¡×
¡Öº£²ó¤Î¶¯Åð¤ÏÉô²°¤Ë½»¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¾å¤Ç¶¯Åð¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤º¤Ï¸°¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç²¿¤«ÂÐºö¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÉÈÈ¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç¤¹¡£ËÉÈÈ¥Õ¥£¥ë¥à¤òÅ½¤ë¤ÈÁë¤ò³ä¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¿¯Æþ¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Áë¤ò³ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÃØéá¤ÎÁã¤òÄ¥¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢²»¤¬½Ð¤Æ¡¢³ä¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£·Ù»¡Ä£¤ÎÅý·×¤Ç¤â¡¢³«¤±¤ë¤Î¤Ë£µÊ¬¤«¤«¤Ã¤¿¤é¡¢£·³ä¤Î¿¯Æþ¼Ô¤¬¤¢¤¤é¤á¤ë¤È¤¤¤¦Åý·×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤â¤¦°ì¤Ä¡ÖÊä½õ¾û¡×¤âÍ¸ú¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃë´Ö¡¢ÁÝ½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÁë¤ò³«¤±¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤«¡¢»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë²È¤Ê¤É¤Ë¤âÍ¸ú¤Ê¤Î¤¬¡ØÊä½õ¾û¡Ù¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°ú¤¸Í¤Î¥¿¥¤¥×¤ÎÁë¤ä¸Í¤Ë¸åÉÕ¤±¤ÇÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼Åù¤Ç°Â¤¯¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Êä½õ¾û¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤È°ìÄêÉý°Ê¾å¤Ï³«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÔ¿³¼Ô¤¬¿¯Æþ¤Ç¤¤Ê¤¤Éý¤ÇÁë¤ä¸Í¤¬»ß¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡£ÁêÅöÎÏ¤ò¹þ¤á¤ì¤Ð³«¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¯°ú¤Ë³«¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð²»¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯µ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÊä½õ¾û¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¤¤ËÂç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¾å¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£²¼¤Î¤Û¤¦¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤·¤ã¤¬¤ó¤ÇÊä½õ¾û¤ò²ò½ü¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¾å¤Î¤Û¤¦¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤ÈÇØ¿¤Ó¤·¤Ê¤¤¤È²ò½ü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç³«¤±¤Ë¤¯¤¯¡¢²ò¾û¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÈÈ¿Í¤Î»Ñ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÉÈÈ¥Õ¥£¥ë¥à¤ÈÊä½õ¾û¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÂÐºö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ÀÎ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢£±³¬¤Ç¤â½ë¤¤»þ´ü¤Ê¤É¤ÏÁë¤ò³«¤±¤Æ¿²¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤äËÉÈÈÂÎÀ©¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢°Â¿´¤·¤ÆÌ²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÃæÊ¿ÎÉ