米女子ツアー年間アワード

米女子ゴルフツアーの年間アワード「ロレックスLPGAアワード」が17日（日本時間18日）、米フロリダ州で開催された。イベントに出席した岩井明愛、岩井千怜（ともにHonda）のドレスアップ姿に反響が広がっている。

豪華な衣装で決めた。姉妹は緑のジャケットスタイルで登場。ばっちりメイクを施し、グリーン上のイメージとはガラリと一変した出で立ち。カメラを向けられると照れくさそうに頬を緩ませていた。

LPGAツアー公式インスタグラムが「イワイツインズがキメてきた #RolexLPGAAwards」と文面に記し、実際の映像を公開。コメント欄には日本ファンから反響が続々と寄せられていた。

「どしたどした？カッコ良いぞ」

「まるで、ハリウッドスター」

「笑顔が眩しすぎる」

「カッコいい！」

「スーパースターです」

「ニッポンの誇り」

姉妹は今季米ツアーで、史上4組目の姉妹優勝を達成。双子ではツアー初の快挙となった。ともに2021年の日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）プロテストに合格。明愛が国内通算6勝、千怜が同8勝をマークしている。



（THE ANSWER編集部）