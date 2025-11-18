「アリーナで決勝に出たい」 目指すべき場としても“聖地”に

学生バスケットボールの試合がプロさながらの熱気に包まれた。10月18、19の両日、沖縄サントリーアリーナで開催された「第4回沖縄アリーナカップ」のことだ。沖縄の小中高、社会人の県大会決勝をまとめて行うユニークな形式の大会である。特に中高の男女決勝が行われた2日目は、一日で6863人もの観客が来場。しかも、有料開催というから驚きだ。この数字は、同日に全国各地で行われたBリーグ1部（B1）のレギュラーシーズン13試合と照らし合わせても上から3番目の規模だった。開催の狙いや運営ノウハウ、イベント収益の使い道からは、地域創生への貢献が重要なテーマである「夢のアリーナ」の有益な活用術が垣間見える。

スポットライトに照らされた“プロの空間”で学生たちが躍動した。大型ビジョンにスコアが表示され、会場MCが得点者や交代選手をアナウンスする。ベンチ裏の大応援団も火花を散らし、アリーナ内は興奮の渦に包まれた。

初日はU12と社会人の決勝を行い、二日日にはより注目度の高いジュニアウインターカップ全国U15選手権大会、全国高校選手権大会（ウインターカップ）の決勝を実施した。初日も1616人が来場し、二日間を合わせた総来場者数は8479人に達した。

会場の沖縄サントリーアリーナは日本初の本格的バスケットボールアリーナとして2021年2月に竣工した多目的施設だ。那覇市に次いで県内2番目の人口規模を誇る本島中部の沖縄市が建設した。同市をホームタウンとするBリーグの強豪、琉球ゴールデンキングスのホームコートでもある。Bリーグが標榜する「夢のアリーナ」の先駆け的存在だ。

2023年にはFIBAワールドカップの予選ラウンドを行う会場の一つにもなった。世界的スター選手たちが足跡を刻み、さらに日本代表が48年ぶりに自力でオリンピック出場を決める歴史的な舞台に。開業からまだ5年も経っていないが、既に日本バスケットボール界の「聖地」の一つと言っても過言ではないだろう。

沖縄アリーナカップが始まったのは開業翌年の2022年のこと。3回目までは小中高の決勝カードのみだったが、そもそも、なぜ「夢のアリーナ」で学生の各カテゴリの大会をまとめて開くことになったのか。

大会主催者である沖縄県バスケットボール協会の日越延利会長が実現までのプロセスを振り返る。

「アリーナができるタイミングで沖縄市から『沖縄アリーナをバスケットボールの聖地にしたい』『何か工夫ができないか』と相談があり、沖縄の子どもたちに夢を持ってもらうため、開催に向けて動き出しました。ただ、メインのU15とU18の決勝はそれまで約1カ月間も開催時期がずれていて、さらに秋頃はBリーグのシーズンとも重なるため、何カ月も前に日程を確定しないといけませんでした。各校の先生らと調整し、アリーナ開業の2年目から始めることができました」

“観るため”に設計された沖縄サントリーアリーナは一般的な体育館とは照明の位置やリングへの距離感が異なるため、選手のパフォーマンスを担保するためにメインコートやサブアリーナで前日練習をする時間も確保する。「競技レベルを保つために絶対必要」（日越会長）という現場目線も、運営設計に反映されている。

日越会長は「今年で4回目の開催になり、学生たちがよく『アリーナで決勝に出たい』と話すようになってきました。将来プロ選手になれば、またこのアリーナでプレーすることができるという夢を持ってもらうこともできる。聖地にするという意味では大成功だと思います」と胸を張る。

実際、決勝戦の後には「こんなに大きな会場でやるのは初めて」「初めは緊張したけど、楽しんでプレーができました」などと高揚感を口にする選手が多い。そして、一様に屈託のない笑みを浮かべる。普段、琉球ホーム戦の客席で目を輝かせている選手も多いが、「憧れの場所」というだけでなく、「目指すべき場所」としても聖地になってきている証左だろう。

有料化で沖縄の“永遠の課題”解決の一助に

入場を有料化したことも大きなチャレンジだった。

沖縄は、以前から高校の県大会決勝に多くの観客が詰め掛けるほどバスケットボールが盛んな地域だ。ただ、これまで学生の大会は全て無料だった。沖縄アリーナカップの第1回大会から入場料を導入し、今回は小学生以下と初日の中高生は無料だった一方、一般は当日券価格で2千円（前売り1300円）、2日目の中高生は1300円（同800円）を徴収した。

日越会長は「初めは本当にお客さんが来てくれるか不安もありました」と明かすが、第1回から4千人以上が来場した。「選手の親戚や友人がアリーナで試合を観てみたいという気持ちがあったと思います。ハコが大きくなり、高校野球のように応援団が学校ぐるみで来てくれるようになったことも大きいです」と要因を分析する。

バスケ人気が高い地域性に加え、沖縄サントリーアリーナが持つ魅力や規模感が誘客力を押し上げていることは間違いない。

有料化した理由は大きく分けて二つある。

一つ目は、離島県である沖縄にとっての“永遠の課題”を解決する一助とするためだ。沖縄のチームが県外大会に出場する際は必ず飛行機移動となり、宿泊費も含めて多額の遠征費が必要になる。資金集めはチームや保護者らにとって極めて負担が大きい。そこで、大会収入の一部を優勝チームが全国大会に出場する際の遠征費に充てている。スポンサーの協賛金も同じ用途に使う。

県大会において、沖縄本島での試合に出場した離島のチームの遠征費補助にも利用されており、極めて意義が深い。

二つ目は、沖縄サントリーアリーナでの開催に伴う諸経費を捻出するためである。

大型施設でのイベント開催においては当然様々な経費が見込まれるが、沖縄アリーナ社も他の協賛企業と共に協賛としてそれらを補えるように協力してきている。ただ、大会の規模拡大や収益構造の改善に伴い、その負担は年々減ってきているという。日越会長は「沖縄の子どもたちのために開いているので、協会にお金が残る必要はありません。お金の流れの透明性を保ちながら運営を続けています」と強調する。

有料開催においては、沖縄アリーナ社の運営に対するコミットも欠かせない。県協会を構成する学校の先生らは大会運営には慣れているが、興行となると話は別だ。

琉球のチームを運営する沖縄バスケットボール株式会社のグループ会社であり、施設を管理する沖縄アリーナ社には興行のノウハウが蓄積されており、同社の片野竜三取締役は「沖縄市や県協会に『アリーナを聖地にしたい』『子どもたちに夢を持ってもらいたい』という思いがある中で、実際に大会を開く際のコストがどれだけかかるか、有料にした場合にどうお客さんを迎えるべきか、という細かい事業計画の立案は私たちが貢献できる部分です」と役回りを説明する。

毎年綿密に県協会とミーティングを行い、収支を確認しながら改善を重ねているという。「しっかりと収益を上げることも意識して、大会自体の自立性を高めていきたいと考えています」と片野氏。“理想”と“お金の話”を結び付け、大会が継続できる体制の構築に尽力する。

4者の連携が継続の鍵…地方のモデルになるか

大会中には大型ビジョンで琉球の選手による応援動画も流された。沖縄市、沖縄アリーナ社、県協会、そして琉球のクラブが密に連携し、年々大会の質を高めている沖縄アリーナカップ。日越会長は「この4者の思いがうまく合致し、頻繁に相談をしながら進めているからこそ開催できる大会です」と強固な協力体制に自信を見せる。

現在、Bリーグが掲げた旗の下、全国各地で大規模な「夢のアリーナ」が続々と誕生している。

これまでも大型のハコが存在していた都市部では、競合の激しさこそあれど、Bリーグの試合以外にも音楽ライブやMICEなど大型イベントの需要が多く見込めるが、片野氏が「地方のハコをどう稼働させ、地域にとっての価値を生んでいくかは簡単ではありません。私たちも成功という感覚はなく、挑戦を続けています」と言うように、人口規模の小さな地方ならではの活用のあり方は、まだ模索の段階にある。

冒頭でも触れたが、沖縄アリーナカップのような取り組みは、そのモデルの一つになり得るのではないか。

大会を通して地元の学生らの活動を支援し、聖地としてさらに地域に根付いていく。地域創生に貢献して価値が高まっていけば、誘客力が増し、ホームコートとするBリーグチームの観客数や、バスケットボール以外の活用需要の増加にもつながるだろう。

施設の建設主体が官か民かの違いや、その地域にどれだけバスケットボール文化が定着しているかで求めるイベントの色や取り組みのスピード感こそ異なれど、沖縄アリーナカップの開催意図や関係者の連携の在り方は他施設にとっても参考なる点が多いはずだ。

「夢のアリーナ」を負の遺産にせず、長期目線で地域にとって有益な財産にするためにも、沖縄に限らず、各地域でさまざまな活用事例を積み重ねていきたい。



（長嶺 真輝 / Maki Nagamine）