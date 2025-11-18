4年前に10歳年上の一般男性と離婚したシングルマザーの女優、吉瀬美智子（50）の“本音トーク”が話題だ。

吉瀬は16日放送のトーク番組「おしゃれクリップ」（日本テレビ系=日曜夜10時）に出演。現在は彼氏募集中で「『言い寄られるでしょ？』とか言われるんですけど、寄ってきてくれなくて」と本音をぶっちゃけた。

さらに「お金かかる人だと思われてるっぽくて、焼き鳥屋とかでも全然いい」「立ち飲みとかでも全然。好きな人とならね」と“庶民派”をアピールしていた。

とはいえ、ネット上には《とてつもなくハードルが高い！》《気軽に彼氏になれる人は希少だわな。同業者か、バツイチくらいのどこかの社長さんとかじゃないと》なんて世間一般の本音も。

吉瀬といえば、今年の連ドラ「ダメマネ！」（日本テレビ系）でも「愛の、がっこう。」（フジテレビ系）でもデキる女役で出演。50歳とは思えない“若見え”ぶりだ。

「見た目と相まって、どうしたって“お金がかかりそうなセレブ”というイメージが拭えないんでしょうね。ただ、こういうアピールの後に熱愛が判明するパターン、ままありますからね」（情報番組ディレクター）

と注目が集まっているのだが、私生活では本当に庶民派の横顔もあるようだ。吉瀬は2010年に結婚した後、13年に長女を、16年に次女を出産し、21年に離婚。

「結婚当時は“潔癖”な性格もあってか、自宅で無駄な明かりが付いていると消したりしたので、元夫も『意外と質素で堅実』なんて話していたそうです。自宅で焼き肉をする際に“普通”のウインナーも一緒に焼くので《庶民派》と報じられたことも。女優業ではおくびにも出さずとも、2人の子育てもありますし、私生活では庶民派にならざるを得ないのでは」（芸能プロ関係者）

とはいえ、リアル庶民は吉瀬と知り合うチャンスすらないだろう。

「『おしゃれクリップ』で本人も明かしていましたが、吉瀬さんは、小学生の頃に母親が家を出ていったという経験があって、中学生の頃に戻ってきたものの、母親への反発心から10代の頃にグレかけたことも。今となれば実母との関係は良好だそうですが、片親のつらさを知っているだけに、娘さんには寂しい思いをさせたくないと切に願っている。そもそも離婚も娘さんに勧められて決断したそうで、お金うんぬん以前に、娘さんが認める相手じゃないと、彼氏になるのも難しいんじゃないですか」（前出の芸能プロ関係者）

やはり並の男じゃハードルは高そうだ。

