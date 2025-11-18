º£±Ê¾ºÂÀ¤Ï¥«¥Ö¥¹¤«¤é¤ÎQO¤ò¼õÂú¤¹¤ì¤ÐÍè¥ª¥Õ¤Ï¥¤¥Ð¥é¤ÎÆ»¡Ä19Æü¸áÁ°6»þ¤¬²óÅú´ü¸Â
¡¡º£¥ª¥Õ¡¢FA¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤Ë½êÂ°µåÃÄ¤¬Äó¼¨¤·¤¿1Ç¯·ÀÌó¡Ê2202Ëü5000¥É¥ë=Ìó33²¯±ß¡Ë¤Î¥¯¥ª¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¡¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¡ÊQ§°¡Ë¤ò¼õÂú¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÊÖÅú´ü¸Â¤ò¡¢ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¸áÁ°6»þ¤Ë·Þ¤¨¤ë¡£
Íèµ¨³«Ëë¥í¡¼¥ÆÆþ¤êÌÜ»Ø¤¹ÂçÃ«æÆÊ¿¤òÇº¤Þ¤¹¡È¶õÇò¤Î2½µ´Ö¡É¡ÄWBCÂÇ¼ÔÀìÇ°¤Ê¤éÅê¼êÄ´À°¥«¥Ä¥«¥ÄÆüÄø¤Ë
¡¡º£¥ª¥Õ¡¢Q§°¤ò¼õ¤±¤¿13¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¡¢¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤é¡¢FA»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶ÌÁª¼ê¤Ï½êÂ°µåÃÄ¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òµñÈÝ¤·¤Æ¡¢Âç·¿·ÀÌó¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ç¤Ï¡¢µåÃÄ¤ÈÁÐÊý¤Ç·ÀÌó±äÄ¹¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÇË´þ¤·¤¿¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¾ºÂÀ¡Ê32¡Ë¤âQ§°¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥·¥«¥´¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï1Ç¯·ÀÌó¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ»ÄÎ±¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï16Æü¡¢º£±Ê¤òÊä¶¯¥ê¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¤¿¤ÈÊóÆ»¤·¤¿¡£º¸¤ÎÀèÈ¯¤¬¼êÇö¤Ê¥Õ·³¤¬¡¢DeNA»þÂå¤«¤éÄ´ºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿º£±Ê¤ËÇò±©¤ÎÌð¤òÎ©¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¤¬¥´¥í¥´¥í
¡¡MLB¤Ç¤Ï¸½¹Ô¤ÎÏ«»È¶¨Äê¡ÊCBA¡Ë¤¬Íèµ¨½ªÎ»¸å¤Î¸½ÃÏ»þ´Ö2026Ç¯12·î1Æü¤Ë¼º¸ú¤¹¤ë¡£·Ð±Ä¼Ô¥µ¥¤¥É¤ÏÇ¯ÊðÁí³Û¤Î¾å¸Â¤òÀß¤±¤ë¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÆ³Æþ¤òµá¤á¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥ª¥Õ¤ÎÏ«»È¸ò¾Ä¤Ç¤ÏÁª¼ê²ñ¤ÎÌÔÈ¿È¯¤ò¾·¤¯¤Î¤ÏÉ¬»ê¡£¸ò¾Ä¤¬·èÎö¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼Â¦¤ÏµåÃÄ»ÜÀß¤Î»ÈÍÑ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡ÊL§°¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Áª¼ê²ñ¤ÏÂÐ¹³¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¥¹¥È¥é¥¤¥¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡L§°¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Áª¼ê¤Î·ÀÌó¸ò¾Ä¤ÏÊÝÎ±¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢º£±Ê¤Î¤è¤¦¤ËFA¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ë²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¤¿Êý¤¬ÆÀºö¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö²¾¤Ëº£±Ê¤¬Q§°¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ÆÍè¥ª¥Õ¡¢ºÆ¤ÓFA¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢°ñ¤ÎÆ»¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ï«»È¸ò¾Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢Íè¥ª¥Õ¤ÎFA»Ô¾ì¤Ë¤Ïº£µ¨¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¡Ê28=º£µ¨13¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.21¡¢241Ã¥»°¿¶¡Ë¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ö¡¼¥Ó¥Ã¥Á¡Ê28=Æ±8¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.55¡Ë¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¥È¥ì¡¼¥Ð¡¼¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê28=Æ±9¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.81¡Ë¤é¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡£¤¤¤º¤ì¤â20Âå¤À¤±¤Ë¡¢ÍèÇ¯9·î¤Ç33ºÐ¤Ë¤Ê¤ëº£±Ê¤ÏÇ¯ÎðÅª¤Ë¤â»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ÏË½Íî¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡º£±Ê¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º°Ê³°¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤â´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â»ñ¶âÎÏËÉÙ¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢¥«¥Ö¥¹¤ÎQ§°¤ò½³¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢º£¥ª¥Õ¤Î¸ò¾Ä¤Ç¹¥¾ò·ï¤ò°ú¤½Ð¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡£