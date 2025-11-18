17日、平幕の平戸海を下し、8勝1敗で今場所の勝ち越しを決めた関脇・安青錦（21）。今場所の黒星は若隆景の立ち合い変化に屈した一番のみで、安定感のある相撲を続けている。

“最強の新弟子”旭富士に歴代最速スピード出世の期待…「関取までは無敗で行ける」の見立てまで

今場所の成績次第では悲願の大関昇進。前頭筆頭だった7月場所と小結の9月場所はいずれも11勝。大関昇進の目安は「三役で3場所33勝」で、残り3勝すれば基準に届く。

気がかりなのは大関とりの起点が筆頭とはいえ平幕であること。高田川審判部長（元関脇安芸乃島）は先場所後、「大関とりは9月場所が起点になる」ときっぱり。7月場所の成績は加味していない様子だ。

「それも成績次第でしょう。そもそも、大関昇進の目安はあくまで目安。規則やルールに記載されているわけではなく、実体のない通例です。33勝に届かなくても昇進した例はいくらでもあるが、やはり、起点が平幕だと多少は厳しく見られる」（角界OB）

今場所は残り6日間。大の里、豊昇龍の両横綱との対戦が控えており、3勝は決して簡単ではない。

そんな安青錦を後押しするのが、角界で懸念されている「大関ゼロ危機」だ。1人大関の琴桜（27）は4勝5敗。先場所は右膝の靱帯を負傷し、途中休場した。それでも手術はせず、再生治療を選択。10月のロンドン公演を欠席し、リハビリに励んできた。

師匠の佐渡ケ嶽親方（元関脇琴ノ若）は「治療に専念して間に合ったと思う」と話していたが……。

「明らかに踏ん張りが利いておらず、今場所負け越せば来場所はカド番です。そうなった場合、今の状態で勝ち越せるかどうか……。そうでなくとも、琴桜は今年に入ってから2ケタ勝利が一度もなく、8勝7敗が3回。そこにきてケガなのだから、いよいよ陥落危機です。仮に今場所、安青錦の昇進を見送り、来場所で琴桜と揃ってコケたら、それこそ史上初の大関ゼロとなりかねない。目安はしょせん目安。リスクを考えれば、審判部も柔軟に判断するのではないか」（前出のOB）

新入幕後は4場所連続11勝と、すでに安定感は証明済みの安青錦。もちろん、実力で33勝以上を挙げれば言うことはない。