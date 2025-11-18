ÃæÆü¡¦ºÙÀîÀ®Ìé¤¬¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥ÈÁª¼ê½é¤Î¡ÈÂçÂæ¡ÉÆÍÇË É¾ÏÀ²È¤Ï¡ÖÇ¯Êð2²¯±ß¡×¤Ë¤âÂÀ¸ÝÈ½¡ª
ÃæÆü¡¦º¬Èø¹·¤¬Àµ¿¿ÀµÌÃ¤Î³³¤Ã¤×¤Á¡Ä8Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¤Ø200Ëü±ß¸º¤Î1050Ëü±ß¤Ç·ÀÌó¹¹²þ
¡¡17Æü¡¢ÃæÆü¤ÎºÙÀîÀ®Ìé¡Ê27¡Ë¤¬·ÀÌó¹¹²þ¤·¡¢3800Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð1²¯3000Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Î¥ª¥Õ¤ËDeNA¤«¤é²ÃÆþ¤·¤Æ3Ç¯ÌÜ¡£¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç°ÜÀÒ¤·¤¿Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î1²¯±ß¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö³³¤Ã¤×¤Á¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤ì¤¿¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤Ë´¶³´¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï±¦Â¤Î¸Î¾ã¤ÇÌó1¥«·îÈ¾¤âÎ¥Ã¦¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î20ËÜÎÝÂÇ¡ÊÂÇÎ¨.256¡¢58ÂÇÅÀ¡Ë¡£°ÜÀÒ¸å3Ç¯¤Ç67ËÜ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£
¡Öº£¸å¡¢Ç¯Êð¤Ï2²¯±ßÂæ¤â½½Ê¬¤Ë»ëÌî¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤è¡£ËÜµòÃÏ¤Î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ë¤ÏÍèµ¨¤«¤é¡¢¡Ø¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥£¥ó¥°¡Ù¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤ë¡£ËÜÎÝ¤«¤é¤ÎÎ¾Íã100¥á¡¼¥È¥ë¡¢Ãæ·ø122¥á¡¼¥È¥ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢±¦Ãæ´Ö¤Èº¸Ãæ´Ö¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î116¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é110¥á¡¼¥È¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤â¸½ºß¤Î4.8¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é3.6¥á¡¼¥È¥ë¤ËÂçÉýÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²¸·Ã¤òºÇ¤â¼õ¤±¤ë¤Î¤¬¡¢ºÙÀî¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£º£µ¨¤Î20ËÜÎÝÂÇ¤ÎÆâÌõ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢º¸Ãæ´Ö¤Ø¤Î°ìÈ¯¤¬º¸Íã¤Ø¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ÈÊÂ¤ó¤Ç7ËÜ¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¤¡£µÕÊý¸þ¤Ø¤Î°ìÈ¯¤Ï3ËÜ¤Ç¤³¤ì¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Áý¤¨¤ë¤Ï¤º¡£ËÜÎÝÂÇ²¦¤Î²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÉ¾ÏÀ²È¤Î¶¶ËÜÀ¶»á¡Ë
¡¡ÃæÆü¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ç¤Ï96Ç¯¤Î»³ºêÉð»Ê¤¬ºÇ¸å¡£¥Ê¥´¥ä¥É¡¼¥à¡Ê¸½¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¡Ë¤¬³«¾ì¤·¤¿97Ç¯°Ê¹ß¤Ï¡¢06Ç¯¤Î¥¦¥Ã¥º¡¢09Ç¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥³¡¢17Ç¯¤Î¥²¥ì¡¼¥í¤È½õ¤Ã¿Í3¿Í¤¬µ±¤¤¤¿¤Î¤ß¤À¡£¥Á¡¼¥à30Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ¿ÍËÜÎÝÂÇ²¦¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢³Î¤«¤Ë¡Ö1²¯±ß¤ÎÂçÂæ¡×¤Ï¡ÖÄÌ²áÅÀ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£