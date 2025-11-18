累計75万個を突破した「Brighte(ブライト)」から「くまのプーさん」限定デザインのブラシ型美顔器「ELEKI BRUSH＋(エレキブラシプラス)」が登場。

お顔だけでなく頭皮や全身に使える、ブラシ型万能美顔器が、キュートな限定デザインで発売されています！

Brighte(ブライト)「ELEKI BRUSH＋(エレキブラシプラス)」ディズニー「くまのプーさん」限定デザイン

発売日：2025年11月17日(月) ※数量限定

価格：49,800円(税込)

販売場所：販売専用ページ

Aiロボティクスが展開する美容家電ブランド「Brighte(ブライト)」で人気のブラシ型美顔器「ELEKI BRUSH＋(エレキブラシプラス)」に、特別モデルが登場。

ディズニーの人気キャラクター「くまのプーさん」デザインが施された「ELEKI BRUSH＋」が数量限定で発売されています☆

「ELEKI BRUSH＋」は、ハリ施術のようなハイパワーな刺激で、お顔はもちろん頭皮や全身に使用できるブラシ型万能美顔器。

デュアルモードEMSとインテリジェントRF、赤青LEDのパワフルな組み合わせで、本格的な刺激が凝り固まった頭皮・表情筋・全身をほぐします。

動作はボタン2つのシンプル操作で、アタッチメントの付け替えも不要。

防水仕様だから、浴室やお風呂上りの濡れた髪にも使用でき、丸洗いできるのもポイントです！

ディズニー「くまのプーさん」限定デザインは、風船を持った「くまのプーさん」が、空をふわりと漂う姿があしらわれています。

見ているだけで心和むデザインで、本体カラーには「くまのプーさん」をイメージした、やさしいハニーベージュを採用。

オレンジカラーのボタンもアクセントになっており、使うたびに癒しを感じられる仕上がりです。

さらに、パッケージには「くまのプーさん」と「ピグレット」が、仲良く風船で遊ぶ姿をデザイン。

開けた瞬間から『くまのプーさん』の世界観を楽しめる、特別な仕様です！

人気の美容グッズが、使うたびに癒やされそうな「くまのプーさん」をあしらったデザインで限定発売。

「Brighte」の「ELEKI BRUSH＋」ディズニー「くまのプーさん」限定デザインは、2025年11月17日より数量限定で発売中です！

