賀来賢人、カーネル・サンダース衣装で六本木に登場 「大統領みたい」
俳優の賀来賢人（36）が18日、東京・六本木で開かれた『ケンタッキーフライドチキン新商品発表会』に登場。ケンタッキーの創業者、カーネル・サンダースに寄せた衣装で六本木に現れた。
【全身ショット】まるでカーネル・サンダース！白スーツで登場した賀来賢人
賀来はメガネに口ひげ、白いスーツに黒い蝶ネクタイの姿で登場。“KFC”と書かれた立派な台を前に、新商品『ケンタの鶏竜田バーガー』の感想について「8年かけて開発された。CMの撮影も若干ピリピリしていて本気度が伝わった」と熱弁。その姿に司会からも「大統領みたい」と笑顔を見せていた。
その後、『ケンタの鶏竜田バーガー』を試食。賀来は「ザクザク感の歯ごたえがある。和の空気があり、本当に新しいケンタッキーならでは」と太鼓判を押した。
日本ケンタッキー・フライド・チキンは26日から『ケンタの鶏竜田バーガー』を数量限定で発売する。チキン専門店ならではのこだわりで、8年掛けて開発した。鶏肉の旨みとザクザクした食感、特製のマヨソースによる絶妙なバランスを追求し、竜田バーガー市場に挑戦する。賀来が出演する新CM『竜田バーガー新時代』も26日から放送される。
イベントでは賀来のほか、日本ケンタッキー・フライド・チキンの遠藤久社長も登壇した。
