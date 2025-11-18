聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第３日の１７日、バドミントンで各種目の１次リーグが行われ、混合ダブルスの沼倉昌明（トレンドマイクロ）、千紘（坂戸ろう学園）組が２連勝で決勝トーナメントに進出。

森本悠生（北海高）、片山結愛（ゆめ）（ノートルダム清心女子大）組は２連敗で敗退した。シングルスでは女子の矢ケ部紋可（あやか）（ゼンリンデータコム）、真衣（筑紫女学園大）の姉妹、男子の森本がそれぞれ１次リーグを突破した。

沼倉昌明・千紘組、正確サーブ息ピタリ

沼倉昌明、千紘組は１次リーグ２試合をいずれも圧勝で飾った。主導権を引き寄せたのは、今大会のために時間を割いて練習してきたという正確なサーブと巧みな連係だ。「大柄な選手が多い海外勢には、（サーブが）少しでも浮いてしまうと強打される」と昌明。ネットの上部をかすめるようなぎりぎりのサーブで相手の返球を乱れさせ、ラリーでは千紘が前衛で粘って、昌明の強打で押した。「夢のような舞台で試合ができて本当にうれしい」と千紘。夫婦で磨き上げた技とコンビネーションで頂点を狙う。