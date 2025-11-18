歌舞伎役者・俳優の市川團十郎さんが自身の公式ブログを更新。

「あんこう鍋」を晩御飯として楽しんだことを報告しました。



【写真を見る】【 市川團十郎 】 「うますぎた」 あんこう鍋の晩御飯 食後のリラックスした姿も公開





團十郎さんは「晩御飯」と題し、「あんこう鍋。たべて もうねる うますぎた」とコメントし、ブルーハートとキラキラの絵文字を添えました。

投稿には料理の様子を捉えた複数の写真が添えられています。一枚目の写真には、あんこうの切り身やあんこうの胆、豆腐、野菜が白い皿に盛り付けられた様子が写っています。







二枚目の写真では、鍋の中で白菜、ネギ、春菊、あんこうが煮込まれている様子が映し出されています。







三枚目の写真では、締めの雑炊の調理過程が写されています。金属製の鍋の中では白濁した液体が煮立ち、玉子が注がれる様子が写っています。









最後の写真では、食事後と思われる休息の様子が映し出されています。灰色のパンツに黒い靴下を履いた足が床に伸ばされ、リラックスしている姿が捉えられています。







この投稿に、「新鮮なあんこう鍋その場で頂けるのが美味しそう」「美味しそうですね 締めの雑炊がまたなんとも…」「身体にいい具材に、身体が温まるお鍋 言うことナシですね」「鍋の季節到来です 鍋は食べ過ぎるのが難点です」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】