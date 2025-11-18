元テレビ朝日社員でジャーナリストの玉川徹氏が18日、同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に生出演。緊張が高まる日中関係について言及した。

高市早苗首相は7日の衆院予算委員会で「台湾有事は存立危機事態になり得る」と答弁した。存立危機事態の認識は、集団的自衛権の行使ができることを意味することから、中国側が猛反発。

薛剣・駐大阪総領事は8日、Xで「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない。覚悟が出来ているのか」と、挑発的な言い回しで高市氏の発言に猛反発（投稿はその後、削除）。両国間の非難、抗議の応酬もあり、事態はさらにエスカレート。中国外務省は日本への渡航を当面、控えるよう注意喚起した。

「親日に近い」とも言われていた薛剣・駐大阪総領事の“過激投稿”だが玉川氏は「でも（中国国内から）日本側だって見られたくない。そう見られると困る。だからこういうことがあった時には、なおさら過激なことを言ってしまう傾向があるのかもしれないけど」とコメント。

しかしその後、中国側が投稿を削除したことに触れ「ということは、本国からしても“マズいこと言ったな”っていうことになるんでしょうね。過激にやりすぎてしまったところはあるのかな」と指摘した。