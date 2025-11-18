タレントの土屋炎伽（33）が18日までに自身のインスタグラムを更新。妹で女優の土屋太鳳（30）、弟で俳優・声優の土屋神葉（29）と朗読劇の公演を行ったことを明かし、舞台写真やオフショットを披露した。

「先週、姉弟で挑戦したオリジナル朗読劇 『ぼうけんの星』 ご縁のある方々にお声がけして構成した心強いメンバーで、これまでの経験や知恵を結集し、創り上げました」と回顧すると、舞台写真をアップ。

「朗読劇の前には子ども向けワークショップを開催し、劇中で出てくるダンスや歌を事前にインプット お絵描きワークショップでは丸い画用紙を彩ってもらい、個性が詰まったそれぞれの"星"を舞台上に映して一緒に世界観をつくりました」と回顧した。

「今回の舞台はお子さんたちに気軽に楽しんでもらえるよう、騒いでも泣いてもOK！出入りも常にOK！というかたちにしましたが、思っていた以上にたくさんの子どもたちが物語を食い入るように観てくれて…舞台が始まる前には可愛い声でカウントダウンを数えてくれたり、劇中では一緒に歌ってくれたり、私は出演している側でしたがたくさんのパワーをもらいました」ともつづった。

「『大人にこそ観てほしいと思いました』と伝えてくださるお客様も多く、本当に本当に嬉しかったです」とし、「今回の企画を通して、ご一緒したメンバーのプロ意識を目の当たりにして改めて尊敬の気持ちが大きくなったし、自分と向き合う機会にもなりました。ぼうけんの星プロジェクト、これからもいろいろな場所でやり続けたい！と強く感じた2日間でした」と振り返ると、会場前での私服姿でのきょうだい3ショットなども投稿した。

炎伽の投稿に、フォロワーからは「とっても素敵な朗読劇でした！しあわせな時間をありがとうございました！」「舞台裏が楽しいのって『表舞台』に出るものなのですね」「凄く楽しそう〜」といった反響が寄せられている。