少女時代・テヨン、12月1日に初のコンピレーションALリリース決定！ソロ10周年を記念

ガールズグループ少女時代のメンバー、テヨンがソロデビュー10周年を記念した初のコンピレーションアルバムのスケジュールフィルムを公開し、話題になっている。

【写真】テヨン、セーラームーンに変身!?

11月18日、テヨンの公式SNSに公開されたコンピレーションアルバム『Panorama：The Best of TAEYEON』のスケジュールフィルムは、ソロデビュー曲『I』から直近にリリースされた6thソロミニアルバム『Letter To Myself』まで、テヨンの過去10年間の活動を集めたイメージがスライドショーで披露され、目を引く。

テヨンは、来る11月19日よりフィルム映像コンテンツ、コンセプトフォト、ミュージックビデオティザー、ミュージックビデオと、多彩なティージングコンテンツを順次公開し、新アルバムを本格的に見せながら、期待感を高める予定だ。

（写真＝SMエンターテインメント）テヨン

テヨン初のコンピレーションアルバム『Panorama：The Best of TAEYEON』は、唯一無二の歌声と繊細な感性で“安心して聴ける”ボーカリストとして愛されてきた彼女の数多くの楽曲のうち、幅広い音楽と確固たるアイデンティティ、限界なく拡張されてきたボーカルを鮮明に表現した楽曲24曲で構成された。

新曲でありタイトル曲である『Panorama』から既存の曲を新しく構成した2025年ミックスバージョン、CDのみで鑑賞できるライブバージョンなどが追加され、単純なベストアルバムではなく、自身の音楽の世界を再定義するスペシャルパッケージとして、完成度を高めた。

なお、テヨンのソロデビュー10周年コンピレーションアルバム『Panorama：The Best of TAEYEON』は、12月1日18時にリリース予定だ。

◇テヨン プロフィール

1989年3月9日生まれ。韓国・チョンジュ市出身。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューした。優れた歌唱力と色白で上品な顔立ち、優しい性格などが評価され、グループ内で高い人気を誇る。2015年に待望のソロデビューを果たしてからは「信じて聴く」という枕詞が付くようになった。2019年には映画『アナと雪の女王2』の公式カバーアーティストに抜擢。劇中のメイン楽曲『Into the Unknown』を歌った。