¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÇÊÛ¸î»Î¤ÎµÆ´ÖÀéÇµ»á¤¬£±£¸Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¢¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡££±£¸Æü¤â¹Ô¤ï¤ì¤ëÆüÃæ³°Ì³¾Ê¶ÉÄ¹µé¶¨µÄ¤Ë¡ÖËÜ²»¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢Î¾¹ñ¤È¤â¤³¤ÎÌäÂê¤òÄ¹°ú¤«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¤è¤ëÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ëÅúÊÛ¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤¬Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë»öÂÖ¤Ë¤Þ¤Ç»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüÃæ´Ø·¸¤òÆÃ½¸¡£ÆüËÜ³°Ì³¾Ê¤Î¶â°æÀµ¾´¥¢¥¸¥¢ÂçÍÎ½£¶ÉÄ¹¤ÈÃæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÎÒ¦¾¾¥¢¥¸¥¢¶ÉÄ¹¤¬ËÌµþ»Ô¤Ç¶ÉÄ¹µé¶¨µÄ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡µÆ´Ö»á¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤â·è¤·¤Æ·Êµ¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎÂÐ·è¤¬Á¯ÌÀ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¹ñ¤À¤È»×¤¦¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢·ÐºÑÌÌ¤Ç¤âÈó¾ï¤ËÂç»ö¤Ê¹ñ¡×¤È¸½¾õ¤ò²òÀâ¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡ÖËÜ²»¤Î¤È¤³¤í¤ÏÎ¾¹ñ¤È¤â¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤òÄ¹°ú¤«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤ò¿åÌÌ²¼¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦¸ò¾Ä¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¶ÉÄ¹µé¤Î¶¨µÄ¤Ë´üÂÔ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö°ÂÁ´¾å¤ÎÍýÍ³¤«¤éÆüËÜ¤Ø¤ÎÎ¹¹Ô¤ò¹µ¤¨¤Ê¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸ø¤ËÈ¯¸À¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢°ìÅÙ¤Ç¤âÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÃæ¹ñ¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÆüËÜ¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÁø¤¦¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤ß¤Ê¤µ¤óÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤·¡¢ÎäÀÅ¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈµÆ´Ö»á¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Ê¤«¤³¤½¡ÖËÜÅö¤ÎÌ±´Ö¤Î¸òÎ®¡¢¤¤¤Þ¤³¤½Ì±´Ö¤Î¸òÎ®¤ò°ú¤Â³¤¡¢Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´±¤¬¾å¤²¤¿¤³¤Ö¤·¤òÍî¤È¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Ì±¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´±¤âÍî¤È¤·¤É¤³¤í¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤ÊÎäÀÅ¤Ç¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£