LE SSERAFIM、本日（18日）念願の東京ドーム公演開幕！「最高の時間をプレゼントします」

LE SSERAFIMが、本日（11月18日）ついに念願の東京ドーム公演を開催する。

LE SSERAFIMは、11月18日・19日の2日間にわたり東京ドームで「2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’」を開催する。今回の公演は、今年4月に韓国・仁川公演で幕を開け、日本、アジア、北米を巡り、各地で熱狂を巻き起こした初のワールドツアーのアンコールコンサートだ。

メンバーは所属事務所SOURCE MUSICを通じて「長い間夢見てきた東京ドームのステージに立てることが、まだ信じられません。この目標に向けて努力してきたメンバーたちに感謝し、何より私たちをここに立たせてくれたFEARNOT（ファンダム名）の皆さんに心から感謝します。最高の時間をプレゼントします」と伝えた。

（写真＝SOURCE MUSIC）

また、東京ドーム公演のポイントについて「今回のコンサートのためにセットリストを新たに構成しました。初めてお見せするステージもあるので、ぜひ注目してください」と明かし、期待感を高めた。特別なコラボレーションも盛り込まれ、これまでの公演とはひと味違う演出になる見通しだ。大規模な会場を駆け回ってファンと交流し、“一緒に作り上げるコンサート”を目指す。

LE SSERAFIMはこれまで、世界18都市・全27公演にわたるツアーを通してグローバルファンを魅了してきた。日本・埼玉、台北、香港、マニラ、シンガポール、そして北米の主要都市で次々と全席完売を達成。特に埼玉公演はチケット発売と同時に即完売を記録し、視界制限席・機材席まで追加販売されるほどの反響を呼んだ。

さらに北米ツアー中には、K-POPガールズグループとして初めて米NBCの人気バラエティ番組「アメリカズ・ゴット・タレント」や 米人気トークショー「ジェニファー・ハドソン・ショー」に出演し、活動の幅を大きく広げた。

“第4世代最強ガールズグループ”と称されるLE SSERAFIMは、本日から2日間にわたり開催される東京ドーム公演で、すべてのエネルギーを燃やす予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。