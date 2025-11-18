JO1、中国でのファンイベント中止「不可抗力の影響で」
【モデルプレス＝2025/11/18】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）が中国で開催する予定だったファンイベントが中止されることがわかった。17日、中国語圏最大のソーシャルメディア・Weibo（微博）にて伝えた。
グループ公式アカウントでは「不可抗力の影響で今回のJO1 Fan Party（広州）の開催が中止となりました」と中国語で報告。本イベントは28日に開催予定で、佐藤景瑚、木全翔也、金城碧海が出演するはずだった。「長い間期待して準備してくださったJAMにお詫び申し上げます」とファンへ謝罪した。（modelpress編集部）
