【箱庭技研アクリル製品取り扱い終了】 11月17日 発表

オートメディア出版は同社ブランド「箱庭技研」にて、アクリル製品の取り扱いを終了すると11月17日に発表した。

対象製品は「コレクションケース」、壁掛け型ケース「WMDS」など。組み立て式のケースで、「コレクションケース」はひな壇型や鏡状のベースなどの拡張パーツも販売しており、「WMDS」シリーズはカーモデルやNゲージ、ミニカーなどを壁掛けで展示できるケースとなっている。

生産はおおむね2025年中で終了するという。以降は在庫限りの販売となり、再生産の予定はない。将来製造を取り巻く状況に変化があった場合はリニューアルの可能性もあるとしながら、現時点では白紙だとしている。

アクリルケース

WMDSシリーズ

