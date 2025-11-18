葬儀もお墓も、財産の準備も万端。「自分の終活」は済ませ、子どもに迷惑をかけない準備ができたと、胸を撫で下ろしている高齢世帯もいるでしょう。しかし、「自分のこと」とは別問題として、たった一つ、どうしても解決できない“最後の心残り”が重くのしかかってくることも……。本記事ではAさんの事例とともに、お金の問題を超えた終活について、社会保険労務士法人エニシアFP共同代表の三藤桂子氏が解説していきます。※プライバシー保護の観点から、相談者の個人情報および相談内容を一部変更しています。

終活は万全、のはずが…

Aさん（44歳）は都内で働く会社員。父を早くに亡くしたため、37歳で結婚を機に実家を出てからは、母（69歳）は一人暮らしです。Aさんの母は、夫の遺族年金と自身の年金で年額約180万円（月額15万円）の収入があり、日々の生活における金銭的不安は少ない状況です。

しかし、母が65歳を過ぎたころからは、今後、病気やケガをしたときのことを考えると、早めに高齢者施設でも探したほうがよいのかと不安になることもしばしば。Aさん自身、夫の親の介護をしているため、母との同居は難しく、実家に一人残した母の将来を案じています。

母は昔から何事も余裕をもって行動する性格。「心配しないで」という言葉どおり、葬儀やお墓の手配も完璧に済ませていました。スイミングに通って健康を管理。「何歳で死んでも三途の川は泳いで渡れる」と、豪快に笑います。死への準備は万端にみえたのです。年に数回、Aさんは実家を訪れるたび、母の計画性に「さすがね」と脱帽していました。

完璧な母が漏らした、唯一の不安

ところが最近、母の様子に不安な影が差します。Aさんがどうしたのかと尋ねると、母は唯一の不安を告白しました。

それは、最近近所のスーパーの駐車場で拾って飼いはじめた一匹の「猫」の存在でした。

「私の母（Aさんの祖母）は70歳で死んだから、私も同じくらいだと思うの。でも、この子はまだ若いから、きっと長生きする……」

母は、自分がいなくなったあと、残される猫の長い寿命だけを心から案じていたのです。

「私も、いつお迎えにきてもおかしくないのかもしれない。あなたに任せたいけれど、あちら（Aさんの義実家）のご都合もあるし、仕事もあるし、マンションはペット不可でしょう。どうしたらいいのか、最近は夜も眠れなくなるほど不安で……」

飼い主の「終生飼養」という責任

飼い主には、ペットがその命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責務があります。

「ペットの終活」とは、まさにこの責務を果たすため、飼い主に万一のことがあった場合に備え、残されたペットが安心して暮らせる環境を用意しておく、飼い主としての努めを指します。具体的には、エンディングノートなどにペットのプロフィール（名前、性別、年齢）をはじめ、性格や好きなこと、嫌いなこと、既往症の有無などを詳しく記入しておくことが重要です。

実は、母は最初、その猫を飼うことを躊躇していました。「自分の年齢を考えると、この子の最期まで面倒はみられないかもしれない」と。

しかし、捨て猫で雑種だったこともあり、引き取り手はなかなかみつかりません。元来、責任感の強い母は、「見捨てることはできない」と、結局自身で飼うことを決断したのです。

だからこそ、当初抱いていた不安が、現実の悩みとして重くのしかかっています。

「自分が先にいなくなったら、この子はどうなるのか」

Aさんは、母があまりにも憔悴していることから、「万一のときは自分が引き取り手を探すから安心して」と伝えますが、母の不安は消えません。完璧な終活を済ませた母の、唯一コントロールできない深い愛情を知り、娘のAさんは思わず涙しました。

ペットの“終活”

核家族化や少子化により、「おひとり様」の高齢者は増え、終活は重要視されています。しかし、Aさんの母親のように、自分の終活は万全でも、ペットの“終活”という切実な問題が残ることがあります。

事情があってどうしても飼えなくなった場合であっても、ご自身で新たな飼い主を探す努力をする等、飼い主として責任をもって対応しなければなりません。また、飼い主が先に亡くなった場合でも、ペットが安全に安心して暮らせる環境を用意してあげることが飼い主の努めです。

※神奈川県：「犬や猫などのペットが飼えなくなってしまったら」より

Aさんが調べたところ、飼い主の死後を見据えた民間の「ペット後見サービス」や、老犬・老猫ホームなどもあるようです。「一度、一緒に話を聞いてみよう」と母に伝え、母も少し安堵した表情をみせました。

ペットの“終活”にかかる「お金」と「責任」。それは、多くの飼い主にとって、自分のこと以上に切実な問題となっているのです。

〈参照〉

神奈川県：犬や猫などのペットが飼えなくなってしまったら

https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/1594/awc/owner/relinquish.html

三藤 桂子

社会保険労務士法人エニシアFP

共同代表