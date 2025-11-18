フィギュアスケート男子で五輪連覇者の羽生結弦さん（30）が国際的ファッション誌「ハーパーズ バザー」1・2月合併号【特別版】のカバーに初登場することが18日、発表された。19日に発売される今号では、羽生さんの新たな魅力を引き出した2種類の表紙（A ver.／B ver.）を展開。さらに、AR（拡張現実）技術を駆使した「ARモーションカバー」企画も実施され、注目を集めている。

羽生さんは同誌のカバー初登場。誌面では、自身が「背中を押してもらえるような存在」と語るグッチのホリデーコレクションをまとい、黒のセットアップやテーラードスタイルなど研ぎ澄まされた4つのルックを披露した。

インタビューでは、ホリデーシーズンの過ごし方や愛用品、そして2026年に向けての思いなどを語る。「歴史的に見ても長く続いているのは、大勢の人にいいと思われるものです。（中略）僕自身もそうなっていけるように、常に磨き続けないといけないと思っています。そのための基礎からの見直しなんです」と、常に進化を求める彼のプロフェッショナルな姿勢を垣間見ることができる。

さらに同誌初の試みとして「羽生さんが動き出す」ARモーションカバーを企画。スマートフォンなどで二次元コードを読み取り、表紙にかざすと、羽生さんが“動き出す”様子を楽しむことができる。A ver.とB ver.でそれぞれ異なるAR動画が用意されており、ファンにとっては必見のコンテンツ。このARサービスは今月19日から来年2月19日まで提供される。

また、一部のネット書店では、数量限定の購入特典としてオリジナルステッカー（全5種の中からランダムで1枚）がプレゼントされる。対象店舗はセブンネットショッピング、タワーレコードオンライン、HMV&BOOKS online、ヨドバシ.com。特典はなくなり次第終了となる。