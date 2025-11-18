「サグワ君感すごい」人気YouTuber、親子ショットに反響「遺伝子神秘」「優香ちゃんの日常愛おしすぎ」
人気YouTuberの古川優香さんは11月16日、自身のInstagramを更新。息子や夫との家族ショットを公開しました。
【写真】古川優香の“サグワ君感すごい”息子
コメントでは「サグワくんそっくり」「見えてないのにめちゃサグワ！笑」「お顔全て見えてないのにサグワ君感すごい 遺伝子神秘 優香さんかわいいよう」「ほんと、、ミニさぐわさんですね」「笑顔がかわ ミニサグワ君口は優香ちゃんにですね」「大福くんかわいすぎる サグワくん似だけど口元が優香ちゃんのような」「優香ちゃんの日常愛おしすぎ」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「優香ちゃんの日常愛おしすぎ」古川さんは「写真撮らんからインスタ載せることないわぁ思ってたら意外と写真いっぱいあった」とつづり、9枚の写真と1本の動画を投稿。息子や自身のソロショットなどです。3枚目の写真では、元YouTuberで実業家の夫・サグワさんが息子を抱っこしている姿を見ることができます。息子の目元は隠していますが、とてもかわいらしいことが分かります。
7月に出産を発表7月24日に「先日、第一子を出産しました！毛がフサフサの元気な男の子です」と報告していた古川さん。高橋愛さんやぺえさんら、多数の有名人から祝福のコメントが寄せられていました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
