Image: Shutterstock

英The Financial Times紙が、ティム・クックが早ければ来年にも職を退く可能性があるとの見通しから、Apple（アップル）が後継者探しを加速させていると11月15日に報じました。

来年66歳になるクック氏は、創業者スティーブ・ジョブズ氏からAppleを引き継ぎ、14年以上にわたって同社を率いてきました。その間、過去最高益更新による数兆ドル規模の株価急騰を経験すると共に、少なからぬ物議も醸してきました。

そして、多くの人々は、クック氏の退任後にAppleの3代目CEOとなり得る人物に注目しています。

長年にわたってさまざまな候補者の名前が取り沙汰されてきました。例えばソフトウェアエンジニアリング担当上級副社長で、プレゼンテーション力と豊かな髪で知られるクレイグ・フェデリギ氏、グローバルマーケティング担当上級副社長のグレッグ・ジョズウィアック氏、そして今年初めに職を辞するまで最有力候補と見られていた最高執行責任者（COO）のジェフ・ウィリアムズ氏です。

The Financial Times紙は、現在の最有力候補はハードウェアエンジニアリング担当上級副社長で、Appleに約24年間在籍しているジョン・ターナス氏だと報じています。

2024年のBloombergの報道で、クック氏がターナス氏について「プレゼンがうまい」と評価していたとされて以来、後継者候補の議論の中で彼の名が初めて注目を集めました。

同報道は経営陣に近い匿名の関係者の話として、ターナス氏は「とても温和で、物議を醸すようなことはメールに一切書かず、そして非常に慎重な意思決定者だ」と伝えています。

また、彼はAppleのイベントでより中心的な役割を担う場面が増えており、2020年にはApple初の内製シリコンチップであるM1の発表から、今年初めに大きな注目を集めたiPhone Airの発表に至るまで、その存在感を強めてきました。

エンジニア出身にかかる期待

ティム・クックは工学学士号とMBAの双方を持ち、最高執行責任者として販売やサプライチェーン管理に注力しながら、Appleで着実に出世していきました。

一方のターナス氏は、1997年に機械工学専攻でペンシルベニア大学を卒業。バーチャル・リサーチ・システムズでエンジニアとしてVRヘッドセットの開発に携わった後、2001年にAppleのプロダクトデザインチームに加わりました。

その後、同社のハードウェア部門で着実に昇進し、2013年にリーダー職に就き、2022年にはハードウェアエンジニアリング全体の責任者に昇格しました。AirPods、Mac、iPad、iPhone…挙げればきりがありませんが、ターナス氏はこれらの製品化に関わっています。

クックを「革新の減速」の元凶と見做してきた一部の熱心なAppleファンは、ターナス氏が選ばれることを望んでいるかもしれません。クックの下でAppleは数多くの新製品を投入してきましたが、そのアップグレードは「革命的」というより「段階的」と受け止められ、時に退屈だと評されてきました。

また、Apple Vision Pro の不振な立ち上げや、AI 競争で競合に追いつけていないという自認、さらにAI強化版Siriの発売遅延で火に油を注いだことについても批判されています。

過去24年間におけるAppleのほぼすべての重要な製品ローンチに関わってきたエンジニア出身の経営者を起用することは、こうした課題のいくつかを改善できるかもしれません。