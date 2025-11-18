「BRUNO」×『ポケモン』キッチンアイテム第3弾！ 初登場のイーブイフレンズをデザイン
ライフスタイルブランド「BRUNO（ブルーノ）」は、11月21日（金）から、世界中で愛される『ポケットモンスター』のイーブイフレンズをデザインした新商品を、全国の店舗などで発売。直営ECサイトでは、11月14日（金）より先行予約を開始した。
【写真】カラーもかわいい！ ブレンダーやケトルなど展開商品一覧
■カフェモチーフのアイテム4種
今回“ポケモンキッチンアイテム”第3弾として初登場するのは、人気商品にイーブイとその進化形イーブイフレンズのデザインをあしらった新商品全4型。
イーブイ、シャワーズ、サンダース、ブースター、エーフィ、ブラッキーの6匹が彩る「コンパクトホットプレート」は、あたたかみが感じられるデザイン。付属のパンケーキプレートを使えば、イーブイたちの焼き目がついた、かわいいミニパンケーキを手軽に作ることができる。
また、エーフィをイメージした「マルチスティックブレンダー2」が登場。特別なパープルカラーを採用したブレンダーは、つぶす、混ぜる、刻む、砕く、泡立てるの1台5役で、毎日のお料理はもちろん、フルーツスムージーやカフェドリンクなど、おうちカフェメニューも楽しめる。
さらに、どんな空間にもなじむシックなグレーカラーにブラッキーをデザインした「ホーローケトル 1．6L」が展開されるほか、リーフィア、グレイシア、ニンフィアをそれぞれイメージした真空二重構造のマグ「蓋つきステンレスマグ short」も用意される。
