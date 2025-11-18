¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÊ¿ÏÂÍð¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¡×¡¡ÂæÏÑÁíÅý¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¶ÛÄ¥¤ÇÈ¯¸À¡¡
¡¡¡ÚÂæËÌ¡¦Ä¹Èþºé¡ÛÂæÏÑ¤ÎÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤Ï17Æü¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¹ñ²ñÅúÊÛ¤òµ¡¤Ë¤·¤¿ÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤Ë´Ø¤·¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤òÍð¤¹¥È¥é¥Ö¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢ÍÞÀ©Åª¤ÊÂÐ±þ¤òÃæ¹ñ¤Ëµá¤á¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Íê»á¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ëË¬Æü¼«½Í¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ê¤É¤òÇ°Æ¬¤Ë¡ÖÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ÔÆ°¤Ï¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÂç¹ñ¤È¤·¤Æ¤Îµ¬ÈÏ¤ò¼¨¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÁíÅýÉÜ¤ÎÊóÆ»´±¤Ï15Æü¡¢¡ÖÃæ¹ñÅö¶É¤ÎÆ°¤¤òÃí»ë¤·¤Ä¤Ä¡¢ÃÏ°è¤Î°ÂÄê°Ý»ý¤Ë¸þ¤±¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à³Æ¹ñ¤È¶ÛÌ©¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤ÎÀ¯ÉÜ¤Î»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ò½Å»ë¤¹¤ë¹ñÌ±ÅÞ¤ÎÇÏ±Ñ¶å¸µÁíÅý¤ÏÆ±Æü¡¢¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ç¡ÖÂæÆü¤ÎÍ§¹¥´Ø·¸°Ý»ý¤Ï»Ù»ý¤¹¤ë¤¬¡¢·ÚÎ¨¤Ê¸ÀÆ°¤ÇÂæÏÑ¤ò´í¸±¤Ë´Ù¤ì¤ë¤³¤È¤Ï´¿·Þ¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¡£º£Ç¯¤¬½ªÀï80Ç¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¤³¤Î»þ´ü¡¢ÆüËÜ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ï¸ÀÆ°¤Ë¿µ½Å¤µ¤¬É¬Í×¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ÏÂæÏÑ¤Ç¤â´Ø¿´¤¬¹â¤¯¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÃóÂçºåÁíÎÎ»ö¤¬SNS¤Ë¡Ö±ø¤¤¼ó¤Ï»Â¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿ÌäÂê¤Ê¤ÉÆüÃæÁÐÊý¤ÎÆ°¤¤òºÙ¤«¤¯ÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£