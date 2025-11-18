味つけは塩だけ。かぶの甘みが染みわたる『えびと春菊の塩みぞれスープ』温活にも

朝夕の冷え込みがいっそう強まるこの季節。体を温める効果を持つ野菜・かぶのみぞれがじんわりと体にしみわたる、あたたかなスープをどうぞ。

味つけはなんと塩だけ。かぶのみぞれがほの甘く引き立ち、えびのうまみと春菊の香りに思わず「ほっ」。シンプルながら奥深い味わいに仕上がります。



『えびと春菊の塩みぞれスープ』のレシピ

材料（2人分）

むきえび……120g

かぶ……1個

春菊……1/2わ（約80g）

サラダ油（米油、太白ごま油でも可）……小さじ2

酒……大さじ2

塩……小さじ2/3

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

かぶは皮をむき、すりおろす（汁もいっしょにとっておく）。春菊は長さ4cmに切り、葉と茎に分ける。えびは背わたがあれば竹串で取って厚みを半分に切り、よく洗って水けを拭く。

（2）えびを炒める

鍋にサラダ油を中火で熱し、えびを入れて1分ほど炒める。酒を加え、煮立たせる。

（3）煮る

塩、水2と3/4カップを加える。煮立ったらかぶとかぶの汁、春菊の茎を加え、1分ほど煮る。春菊の葉を加え、葉の色が鮮やかになるまで30秒ほど煮る。

あれこれ味を重ねたくなる日もあるけれど、今日は塩と素材に委ねてみて。ひと口で、「もう一杯」と言いたくなるおいしさです♪

（『オレンジページ』2025年11月17日号より）