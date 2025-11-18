川栄李奈、“娘”との仲良しショット「美人親子！」「可愛くてニコニコしちゃう」
俳優の川栄李奈が、TBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』（毎週金曜 後10：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“娘”との仲良しショットが公開された川栄李奈
公式SNSは「オフショット」として「柳和学園の下駄箱前でいろは(池村碧彩)と茉海恵(川栄李奈)を発見！ 仲良し親子です」と紹介。劇中で親子を演じる池村に川栄が後ろから抱きつく微笑ましいショットを添えた。
ファンからは「まま栄さん可愛い」「可愛くてニコニコしちゃう」「お二人とも可愛いです」「川栄ちゃんて、やっぱり母なのねー」「本当に美人親子！こっちまでニコニコしちゃいます」「ほんとの親子みたいにみえてきましたね」などの声が寄せられている。
