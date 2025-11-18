上越では、１９日昼前にかけて土砂災害や河川の増水に注意・警戒が必要です。また、新潟県では、１８日夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。



気象台の発表によりますと日本付近は冬型の気圧配置となっており、北陸地方の上空約５５００メートルには、氷点下２７℃以下のこの時期としては強い寒気が流れ込む見込みです。



このため、新潟県では大気の状態が非常に不安定となり、上越を中心に大雨となる所があるでしょう。雨雲が停滞したり、予想より発達した場合は警報級の大雨となる可能性があります。





◆雨の予想１８日に予想される１時間降水量は多い所で、下越 ２０ミリ中越 ２０ミリ上越 ２０ミリ佐渡 １５ミリ◆１９日正午までに予想される２４時間降水量は多い所で、下越 ８０ミリ中越 ８０ミリ上越 ８０ミリ佐渡 ４０ミリ上越では、１９日昼前にかけて土砂災害や河川の増水に注意・警戒してください。また、新潟県では、１８日夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意が必要です。※新潟地方気象台１８日午前１０時３０分発表「大雨と雷及び突風に関する新潟県気象情報」より