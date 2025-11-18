ドイツとオランダが最終節で出場権獲得! ポーランドなどがプレーオフへ:W杯欧州予選
北中米ワールドカップの欧州予選最終節が17日に各地で開催され、ドイツ代表とオランダ代表が出場権を獲得した。
グループA首位のドイツは、同勝ち点の2位スロバキア代表に6-0で大勝。19大会連続21回目の出場を決めた。
同じくグループG首位で最終戦を迎えたオランダは、最下位リトアニア代表に4-0で快勝。W杯出場は2大会連続12回目となる。
グループLでは、すでに首位通過を確定させていたクロアチア代表が4位モンテネグロ代表を3-2で下し、7勝1分で予選を終えた。
また、グループAの2位スロバキアと3位北アイルランド、グループGの2位ポーランド代表、グループLの2位チェコ代表がプレーオフ進出となる。
以下、試合結果&順位表
[グループA]
【順位表】
1.☆ドイツ(15)+13
2.★スロバキア(12)-2
3.★北アイルランド(9)+1
4.ルクセンブルク(0)-12
第6節
2025年11月17日(月)
北アイルランド 1-0 ルクセンブルク
ドイツ 6-0 スロバキア
[グループG]
【順位表】
1.☆オランダ(20)+23
2.★ポーランド(17)+7
3.フィンランド(10)-6
4.マルタ(5)-15
5.リトアニア(3)-9
第10節
2025年11月17日(月)
マルタ 2-3 ポーランド
オランダ 4-0 リトアニア
[グループL]
【順位表】
1.☆クロアチア(22)+22
2.★チェコ(16)+10
3.フェロー諸島(12)+2
4.モンテネグロ(9)-9
5.ジブラルタル(0)-25
第10節
2025年11月17日(月)
チェコ 6-0 ジブラルタル
モンテネグロ 2-3 クロアチア
