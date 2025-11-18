　北中米ワールドカップの欧州予選最終節が17日に各地で開催され、ドイツ代表とオランダ代表が出場権を獲得した。

　グループA首位のドイツは、同勝ち点の2位スロバキア代表に6-0で大勝。19大会連続21回目の出場を決めた。

　同じくグループG首位で最終戦を迎えたオランダは、最下位リトアニア代表に4-0で快勝。W杯出場は2大会連続12回目となる。

　グループLでは、すでに首位通過を確定させていたクロアチア代表が4位モンテネグロ代表を3-2で下し、7勝1分で予選を終えた。

　また、グループAの2位スロバキアと3位北アイルランド、グループGの2位ポーランド代表、グループLの2位チェコ代表がプレーオフ進出となる。

以下、試合結果&順位表

[グループA]

【順位表】

1.☆ドイツ(15)+13

2.★スロバキア(12)-2

3.★北アイルランド(9)+1

4.ルクセンブルク(0)-12

第6節

2025年11月17日(月)

北アイルランド 1-0 ルクセンブルク

ドイツ 6-0 スロバキア

[グループG]

【順位表】

1.☆オランダ(20)+23

2.★ポーランド(17)+7

3.フィンランド(10)-6

4.マルタ(5)-15

5.リトアニア(3)-9

第10節

2025年11月17日(月)

マルタ 2-3 ポーランド

オランダ 4-0 リトアニア

[グループL]

【順位表】

1.☆クロアチア(22)+22

2.★チェコ(16)+10

3.フェロー諸島(12)+2

4.モンテネグロ(9)-9

5.ジブラルタル(0)-25

第10節

2025年11月17日(月)

チェコ 6-0 ジブラルタル

モンテネグロ 2-3 クロアチア