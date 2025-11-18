「え!すご」「友達なの!?」「羨ましすぎ」プロ雀士が元日本代表のW杯戦士と仲良し2ショット
麻雀プロリーグ・Mリーグの渋谷ABEMASに所属する松本吉弘が17日にX(旧ツイッター/@yoshihiro_npm)を更新し、清水エスパルスの元日本代表MF乾貴士とのツーショットを披露した。
松本は「お友達の元サッカー日本代表の乾貴士さんが渋谷ABEMAS応援来てくれたー!!!! いつもありがとうございます!!!」と綴り、私服姿の乾と撮った写真を投稿。このポストに「え!すご」「お友達なの!?」「いつの間に乾と友達になってんの羨ましすぎ」「乾さんをお友達って言えるの強すぎる」といった声が寄せられた。
現在37歳の乾は国内外の複数クラブを渡り歩き、2022年から清水に在籍している。日本代表では国際Aマッチ通算36試合に出場し、6ゴールを記録。2018年ロシアW杯ラウンド16のベルギー戦(●2-3)ではGKティボー・クルトワ(R・マドリー)の守るゴールにミドルシュートを叩き込むなど、国際舞台で大きなインパクトを残した。
乾は渋谷ABEMASのファンで、過去に自身のSNSでメンバーとの写真を掲載。松本とは麻雀をする間柄でもある。
お友達の元サッカー日本代表の乾貴士さんが渋谷ABEMAS応援来てくれたー!!!!— 松本 吉弘 (@yoshihiro_npm) November 17, 2025
いつもありがとうございます!!! pic.twitter.com/MYrGC7wX2y