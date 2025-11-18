外為サマリー：一時１５５円３０銭台の円安に、午後の高市・植田会談にも注目 外為サマリー：一時１５５円３０銭台の円安に、午後の高市・植田会談にも注目

１８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５５円２９銭前後と前日午後５時時点に比べ６０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１７９円９０銭前後と同２０銭強のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前８時時点では１５５円２０銭近辺で推移していたが、午前９時時点では１５５円３７銭近辺と２月上旬以来、９カ月ぶりのドル高・円安水準をつけた。前日発表された米１１月ニューヨーク連銀製造業景況指数は予想を上回ったほか、米追加利下げ期待が後退し、ドル買い・円売りが膨らんだ。また、高市政権による財政拡張的な政策による財政赤字拡大を警戒する円売りも優勢となった。市場では今日の午後に予定されている高市首相と植田日銀総裁の会談も注目されている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１５８６ドル前後と同０．００２０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。









出所：MINKABU PRESS