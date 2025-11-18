「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日午前１０時現在で、ピアラ<7044.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。



１８日の東京市場で、ピアラはしっかり。１４日に発表した２５年１２月期第３四半期累計（１～９月）の連結決算で、経常損益が２億３４００万円の黒字（前年同期は１億９９００万円の赤字）となったことが支えとなっているようだ。



大手クライアントのデジタル広告運用効率悪化の影響があったものの、上位２０社のクライアントで大手クライアントの落ち込みをカバー。また、利益改善施策も寄与した。なお、通期予想については従来通り３億１７００万円の黒字（前期は１億３２００万円の赤字）を据え置いている。



また、同日にはＡＩを活用したデジタルブランディングを手掛けるシンガポールのＭＡＧＰＩＣＡ社と独占販売権を含む基本合意書を締結したことも発表している。



