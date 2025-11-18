Ä¥ËÜÈþÏÂ¤¬¡È34½µÏ¢Â³¡ÉÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤Î6°Ì¡¡°ËÆ£ÈþÀ¿¤¬8°Ì¡¢ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤¬10°Ì¡ÃÂîµå½÷»ÒÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê2025Ç¯Âè47½µ¡Ë
¹ñºÝÂîµåÏ¢ÌÁ¡ÊITTF¡Ë¤Ï18Æü¡¢2025Ç¯Âè47½µ¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢£¥È¥Ã¥×30¤Ë¤Ï7Áª¼ê
½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤ÏÄ¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¤¬6°Ì¤ÇÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤ò4·î1Æü¤«¤é34½µÏ¢Â³¤Ç°Ý»ý¡£°ËÆ£ÈþÀ¿¡Ê¥¹¥¿ー¥Ä¡Ë¤¬8°Ì¡¢ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤¬10°Ì¤È3Áª¼ê¤¬¥È¥Ã¥×10¤ò¥ー¥×¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¡Ê¥Ç¥ó¥½ー¥Ý¥é¥ê¥¹¡Ë¤¬11°Ì¡¢ÂçÆ£º»·î¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤¬14°Ì¡¢Ä¹粼ÈþÍ®¡ÊÌÚ²¼¥¢¥Ó¥¨¥ë¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬15°Ì¡¢ÌÚ¸¶ÈþÍª¡Ê¸Ä¿Í¡Ë¤¬23°Ì¤È7Áª¼ê¤¬¥È¥Ã¥×30Æþ¤ê¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º´Æ£Æ·¡ÊÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¥°¥ëー¥×¡Ë¤Ï3¤Ä½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ31°Ì¡¢²£°æºéºù¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ï37°Ì¡¢Ê¿ÌîÈþ±§¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¤Ï41°Ì¡¢¼ÇÅÄº»µ¨¡ÊÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¥°¥ëー¥×¡Ë¤Ï48°Ì¡¢ÀÖ¹¾²ÆÀ±¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤Ï49°Ì¡¢½Ðß·°É²Â¡Ê¥ì¥¾¥Ê¥Ã¥¯¡Ë¤¬62°Ì¡¢ÃÝÃ«ÈþÎÃ¡Ê¹á¥öµÖ¥ê¥Ù¥ë¥Æ¹â¹»¡Ë¤¬98°Ì¤È100°Ì·÷Æâ¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆüËÜ½÷»ÒÁª¼ê¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¿ä°Ü¡Ê2025Ç¯11·î18Æü¹¹¿·¡Ë
¢£¥È¥Ã¥×100°ÊÆâ¤ÎÆüËÜ½÷»ÒÁª¼ê¥é¥ó¥¥ó¥°
6°Ì ¡Ê-¡Ë¡§Ä¥ËÜÈþÏÂ
8°Ì ¡Ê-¡Ë¡§°ËÆ£ÈþÀ¿
10°Ì¡Ê-¡Ë¡§ÁáÅÄ¤Ò¤Ê
11°Ì¡Ê-¡Ë¡§¶¶ËÜÈÁÇµ¹á
14°Ì¡Ê-¡Ë¡§ÂçÆ£º»·î
15°Ì¡Ê-¡Ë¡§Ä¹粼ÈþÍ®
23°Ì¡Ê-¡Ë¡§ÌÚ¸¶ÈþÍª
31°Ì¡Ê¢¬ 34°Ì¡Ë¡§º´Æ£Æ·
37°Ì¡Ê-¡Ë¡§²£°æºéºù
41°Ì¡Ê-¡Ë¡§Ê¿ÌîÈþ±§
48°Ì¡Ê-¡Ë¡§¼ÇÅÄº»µ¨
49°Ì¡Ê-¡Ë¡§ÀÖ¹¾²ÆÀ±
62°Ì¡Ê-¡Ë¡§½Ðß·°É²Â
98°Ì¡Ê-¡Ë¡§ÃÝÃ«ÈþÎÃ